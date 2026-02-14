قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد صالح: معتمد جمال يجيد توظيف لاعبي الزمالك بشكل جيد
المكسيك: فتح جسر جوي مع كوبا لتوصيل المساعدات الإنسانية
تامر عبدالمنعم يعلن تفاصيل خيمة البيت الفني للفنون الشعبية الرمضانية
نزار شقرون: فوزي بجائزة نجيب محفوظ وسام واعتراف بحواري مع الأدب العربي
ساعة الحسم تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران
أبو العلا: رابطة الأندية تصدر صورة محبطة في الدوري المصري
حسام المندوه: أعضاء بمجلس الزمالك فكروا في الاستقالة.. ونحتاج 4 سنوات للتعافي
نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة والدة عبير فاروق بعد أزمة صحية
ستارمر يدعو أوروبا إلى الحد من اعتمادها الدفاعي الدائم على أمريكا
سعر أقل دولار اليوم السبت 14-2-2026
الإفتاء توضح المسافة التي تُبيح الإفطار في السفر خلال شهر رمضان
رياضة

أبو العلا: رابطة الأندية تصدر صورة محبطة في الدوري المصري

رابطة الأندية
رباب الهواري

أبدى محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق، استياؤه الشديد من طريقة تعامل رابطة الأندية مع مخالفات الجماهير في الدوري المصري، معتبرًا أن تكرار القرارات المثيرة للجدل يضر بصورة البطولة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق.

وقال أبو العلا، خلال تصريحاته عبر برنامج “زملكاوي” على قناة نادي الزمالك، إن ما يحدث يعكس بوضوح أزمة في الحياد، خاصة بعدما أصدرت رابطة الأندية قرارًا بعدم توقيع أي عقوبات على جماهير الأهلي، رغم انتشار فيديوهات توثق تجاوزات وهتافات غير مقبولة في مباراة الأهلي والإسماعيلي.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في أن اللوائح لا يتم تطبيقها على الجميع بنفس الشكل، موضحًا أن شعور الأندية بأن “المسطرة ليست واحدة” يؤدي إلى إحباط كبير ويصنع حالة من الغضب داخل الوسط الرياضي، لأن العدالة في تطبيق العقوبات هي أساس نجاح أي منظومة رياضية.

وضرب أبو العلا مثالًا بما حدث مع النادي المصري، مؤكدًا أن النادي قدّم احتجاجًا رسميًا بسبب العقوبة المفروضة عليه وعلى جماهيره بعد مباراته الأخيرة أمام وادي دجلة، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول سبب اختلاف المعايير من مباراة لأخرى ومن نادٍ لآخر.

وأضاف أن رابطة الأندية لا تزال تعاني من تبعات مشكلات الموسم الماضي، ورغم ذلك تتكرر نفس الأخطاء بصورة أخرى، ما يعطي انطباعًا بوجود مجاملة مستمرة أو تعامل غير متوازن مع الأندية.

وأكد أبو العلا أن استمرار هذا النهج يسيء للدوري المصري ويظهره بشكل لا يليق، مشددًا على أن المطلوب من الرابطة هو الشفافية والعدل الكامل في تطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء.

واختتم تصريحاته برسالة قوية إلى رابطة الأندية قائلاً: “تعبنا وزهقنا من عدم الحياد.. استقيموا يرحمكم الله”.

رابطة الاندية دورى نايل اخبار الرياضة الزمالك

