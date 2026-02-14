حسام المندوه: كل الأندية تبيع لاعبين.. ولم يأتِ عرض لـ زيزو بـ7 ملايين دولار

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك عن صرف مكافآت للاعبي الفريق الأول بالنادي بعد الفوز في المباراة الأخيرة.

وقال المندوه في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن المذاع على قناة dmc: "هناك مكافآت تم صرفها، ومكافأة على الماتش الأخير، وسيكون هناك مكافات تصاعدية، والمكسب بيجيب فلوس".

وتابع: "نادي الزمالك ممتلئ بألعاب، لدينا 23 لعبة أخرى، ولكن كرة القدم هي اللعبة الأولى، ولاعبو الزمالك أبطال بسبب تحمل التحديات الأخيرة، ومعهم كل العاملين في النادي".

وعن بيع اللاعبين الأساسيين؟ قال: "كل الأندية بتبيع لاعبيها، والحفاظ على الفريق بإعطاء المتسحقات هو الأهم، ولو فيه لاعب أو اتنين اضطريت لبيعهم للحفاظ على باقي المجموعة هذه فكرة جيدة".

واختتم المندوه حديثه قائلا: "لم يحدث أن جاء عرض لضم زيزو بـ6 أو 7 مليون دولار كما يقال، هذا الحديث غير حقيقي كان العرض أقل والدفع على فترات، وحققنا مكاسب من عدم بيع زيزو في تلك الفترة".