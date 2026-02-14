قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم
الجيش الأمريكي يعلن الهجوم على سفينة بالكاريبي ومقتـ ل 3 أشخاص
داليا مصطفى تكشف مواصفات فتى أحلامها: الأمان أهم حاجة ونعجز مع بعض
اعملوا اللي عليكم..الغندور يوجه رسالة دعم للزمالك قبل مباراة كايزر تشيفز
ترامب : تغيير النظام الإيراني بقيادة خامنئي أفضل شئ ممكن يحدث
هتشري بكام.. أسعار الياميش مخفضة في معرض أهلا رمضان 2026
سعر الدولار اليوم السبت 14-2-2026
محلية الشيوخ تناقش ملف الإسراع في إجراء انتخابات المحليات.. الثلاثاء
دعاء الفجر يوم 26 شعبان.. كلمات تستفتح بها اليوم لقضاء الحوائج
عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها
البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟
زيلينسكي: أوكرانيا تدافع وحدها عن أوروبا.. وأمريكا قادرة على إيقاف بوتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام المندوه: كل الأندية تبيع لاعبين.. ولم يأتِ عرض لـ زيزو بـ7 ملايين دولار

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك عن صرف مكافآت للاعبي الفريق الأول بالنادي بعد الفوز في المباراة الأخيرة.

وقال المندوه في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن المذاع على قناة dmc: "هناك مكافآت تم صرفها، ومكافأة على الماتش الأخير، وسيكون هناك مكافات تصاعدية، والمكسب بيجيب فلوس".

وتابع: "نادي الزمالك ممتلئ بألعاب، لدينا 23 لعبة أخرى، ولكن كرة القدم هي اللعبة الأولى، ولاعبو الزمالك أبطال بسبب تحمل التحديات الأخيرة، ومعهم كل العاملين في النادي".

وعن بيع اللاعبين الأساسيين؟ قال: "كل الأندية بتبيع لاعبيها، والحفاظ على الفريق بإعطاء المتسحقات هو الأهم، ولو فيه لاعب أو اتنين اضطريت لبيعهم للحفاظ على باقي المجموعة هذه فكرة جيدة".

واختتم المندوه حديثه قائلا: "لم يحدث أن جاء عرض لضم زيزو بـ6 أو 7 مليون دولار كما يقال، هذا الحديث غير حقيقي كان العرض أقل والدفع على فترات، وحققنا مكاسب من عدم بيع زيزو في تلك الفترة".

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة صفقات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

جاسكو وايثيدكو تساهمان في تأسيس قسم جديد بمدرسة العامرية الثانوية الصناعية

البترول: جاسكو وإيثيدكو تساهمان في تأسيس قسم جديد بمدرسة العامرية الثانوية الصناعية

العملات العربية

سعر العملات العربية مساء اليوم الجمعة 13-2-2026

سعر الدولار

تراجع 13 قرشا في أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026

بالصور

عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري

عادة صباحية تدمر هرموناتك.. خطأ يومي يسبب اضطراب المزاج وزيادة الوزن .. الحل في اختيار التوقيت

عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد