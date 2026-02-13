قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحت أنظار مصطفى محمد.. نانت يخسر بثلاثية من موناكو في الدوري الفرنسي
وزير الخارجية المجري: أوروبا تزرع ألغاما في طريق السلام بـ أوكرانيا
أشرف نصار يكشف تفاصيل انتقال الجزار لـ الأهلي وعلاقته بالخطيب
رجال يد الزمالك يتغلب على الجزيرة في دوري المحترفين
تحقيق ومليون جنيه غرامات.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل أزمة عواد في الزمالك
أبل تطرح iOS 26.3 .. خلفيات جديدة وميزة للانتقال إلى أندرويد
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
رياضة

إبراهيم عبدالجواد: أي سيناريو غير فوز الزمالك والمصري غدًا هيكون فيه صعوبة للفريقين

الزمالك
الزمالك
علا محمد

تحدث الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع كايزر تشيفز .

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر تصريحات نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "أي سيناريو غير فوز الزمالك والمصري غدًا هيكون في صعوبة للفريقين.. والمصري مهمته أسهل لضعف زيسكو عن كايزر تشيفز".


تلقى نادي الزمالك ضربة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام كايزر تشيفز في إطار منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك بعد تأكد غياب لاعبين مؤثرين عن اللقاء الحاسم.

كان الزمالك قد تعرض لضغوط إضافية بعد تعثره في الجولة السابقة، ما زاد من أهمية اللقاء المقبل أمام متصدر المجموعة، وجعل الفوز هدفًا أساسيًا للفريق من أجل التأهل للدور التالي وتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب.


موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع كايزر تشيفز غدا السبت بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع كايزر تشيفز، في  السادسة من مساء غد السبت، على ستاد هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

يتكون طاقم التحكيم للمباراة الذي تم اختياره من السودان من جانب الاتحاد الأفريقى، كل من محمود علي محمود حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد مساعدين وعمرو إسماعيل السيد حكم رابع، واختار كاف الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام محمد قزاز من المغرب.

