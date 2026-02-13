جنا دياب تطرح أغنية معاك بغني

طرحت جنا دياب أحدث أغنياتها "معاك بغني" رسميا وذلك بعد عرضها منذ أيام ضمن حملة دعائية لإخدى شركات المياه الغازية الشهيرة.

أغنية "معاك بغني" من كلمات تامر حسين وكتبت جنا المقاطع الإنجليزية في الأغنية ، لحن عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حقي ، ميكس وماستر أمير محروس.

وكانت جنا قد ظهرت في الإعلان وهي تغني بالانجليزية والعربية على إيقاعات من موسيقى الأفروبيت ، وذلك في أول أغنية منفردة لها تجمع بين اللغتين العربية والانجليزية.

وقام النجم الكبير عمرو دياب بدعم جنا حيث نشر فيديو الإعلان عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا لها : فخور جدًا.

يذكر أن جنا دياب بدأت مشوارها الفني في بريطانيا حيث بدأت تحضيرات أغاني باللغة الانجليزية مع أحد شركات الانتاج العالمية.

كما شاركت مع والدها الفنان عمرو دياب غناء دويتوهين هما "جميلة" في ألبوم سهران ، و "خطفوني" في ألبومه الأخير ابتدينا وحققت الأغنية نجاحا كبيرًا وتصدرت قوائم الاستماع والمشاهدات على مدار الأشهر الماضية.