فن وثقافة

جنا دياب تطرح أغنية معاك بغني

جنا دياب
جنا دياب
محمد زاهر   -  
علا محمد

طرحت جنا دياب أحدث أغنياتها "معاك بغني" رسميا وذلك بعد عرضها منذ أيام ضمن حملة دعائية لإخدى شركات المياه الغازية الشهيرة.

أغنية "معاك بغني" من كلمات تامر حسين وكتبت جنا المقاطع الإنجليزية في الأغنية ، لحن عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حقي ، ميكس وماستر أمير محروس.

وكانت جنا قد ظهرت في الإعلان وهي تغني بالانجليزية والعربية على إيقاعات من موسيقى الأفروبيت ، وذلك في أول أغنية منفردة لها تجمع بين اللغتين العربية والانجليزية.

وقام النجم الكبير عمرو دياب بدعم جنا حيث نشر فيديو الإعلان عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا لها : فخور جدًا.

يذكر أن جنا دياب بدأت مشوارها الفني في بريطانيا حيث بدأت تحضيرات أغاني باللغة الانجليزية مع أحد شركات الانتاج العالمية.

كما شاركت مع والدها الفنان عمرو دياب غناء دويتوهين هما "جميلة" في ألبوم سهران ، و "خطفوني" في ألبومه الأخير ابتدينا وحققت الأغنية نجاحا كبيرًا وتصدرت قوائم الاستماع والمشاهدات على مدار الأشهر الماضية.

جانا دياب معاك بغني أغنياتها معاك بغني تامر حسين لحن عمرو مصطفى

أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
