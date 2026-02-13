مقـ تل شخصين في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بيلجورود الروسية

قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية اليوم الجمعة إن هجوما شنته أوكرانيا بالصواريخ أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في المدينة التي تحمل نفس الاسم قرب الحدود.

وكتب جلادكوف في منشور على تيليجرام أن الرجلين قتلا في موقع للبنية التحتية بالمدينة وأن الهجوم ألحق أضرارا جسيمة بمنشآت للطاقة.

وتشن القوات الأوكرانية هجمات مستمرة على بيلجورود، التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نجحت منظومات الدفاع الجوي الروسية في إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية سبع منها فوق القرم خلال 6 ساعات بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ القوات الروسية 7 ضربات جوية على منشآت الطاقة والوقود والنقل المستخدمة لأغراض عسكرية .

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها : الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 1243 مسيرة أوكرانية واعترضت 5 صواريخ "فلامنغو" و39 صاروخ "هيمارس".