قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية
ترامب : على زيلينسكي التحرك لإنهاء حرب أوكرانيا
وفاة نجل القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي
استخدام التفجير النووي لتغيير مسار كويكب يقترب من الأرض.. ماذا سيحدث؟
زاهى حواس : أوحش حاجة عملتها فى حياتي إنى بقيت وزير
زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة
هل يجوز للغني الفطر في رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم؟ دار الإفتاء تجيب
مقـ تل شخصين في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بيلجورود الروسية
مصطفى محمد احتياطي.. تشكيل نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي
حليتها كلها.. حسين فهمي: مفيش مشاكل مع زوجاتي السابقات
مختار جمعة: الأمن النفسي أساس الاستقرار.. والإيمان طريق الطمأنينة في زمن الاضطراب
خالد الغندور: العين اللي اختارت كامويش الأنجولي لازم تتحاسب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقـ تل شخصين في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بيلجورود الروسية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
قسم الخارجي

قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية اليوم الجمعة إن هجوما شنته أوكرانيا بالصواريخ أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في المدينة التي تحمل نفس الاسم قرب الحدود.

وكتب جلادكوف في منشور على تيليجرام أن الرجلين قتلا في موقع للبنية التحتية بالمدينة وأن الهجوم ألحق أضرارا جسيمة بمنشآت للطاقة.

وتشن القوات الأوكرانية هجمات مستمرة على بيلجورود، التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نجحت منظومات الدفاع الجوي الروسية في إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية سبع منها فوق القرم خلال 6 ساعات بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ القوات الروسية 7 ضربات جوية على منشآت الطاقة والوقود والنقل المستخدمة لأغراض عسكرية .

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها : الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 1243 مسيرة أوكرانية واعترضت 5 صواريخ "فلامنغو" و39 صاروخ "هيمارس".

هجوم صاروخي أوكراني منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف منطقة بيلجورود أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

«الأدب والجنون» لشاكر عبد الحميد.. قراءة نقدية في جدل الإبداع والمرض النفسي

كاتي ظريف تعلق زينات رمضان

كاتي ظريف.. حكاية أول مسحراتية مسيحية تنسج خيوط المحبة في ليالي رمضان بدهب

فتاوى

فتاوى| حكم صيام الجنب الجاهل بالغسل.. هل يجوز صيام آخر يوم من شعبان؟.. . كيف تستعد لـ رمضان قبل قدومه؟

بالصور

عيد الحب 2026 .. أجمل رسائل وعبارات التهنئة للفالنتين

أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب

مشروب بسيط يحارب الكوليسترول وضغط الدم .. ماذا يفعل الزنجبيل لقلبك؟

فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد