دول عربية تحسم موعد أول أيام رمضان 2026.. ما موقف مصر؟

أعلن مركز الفلك الدولي، أن عددا من الدول الإسلامية حسمت موعد بداية شهر رمضان المبارك، حيث تقرر أن يكون يوم الخميس 19 فبراير هو غرة الشهر الفضيل لديها، وذلك استناداً إلى الحسابات الفلكية المتعلقة بإمكانية رؤية الهلال.

وأوضح المركز أن من بين هذه الدول كلٌّ من سنغافورة وتركيا وسلطنة عُمان، إذ تعتمد هذه الدول على منهج الحسابات الفلكية المسبقة لتحديد بدايات الأشهر الهجرية، مع مراعاة إمكانية رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام الوسائل البصرية الحديثة.

موعد شهر رمضان 2026

بحسب المعايير المعتمدة لدى الجهات المختصة، فإن تركيا تستند في إعلان بدايات الشهور القمرية إلى حسابات فلكية دقيقة، يتم من خلالها تحديد ما إذا كانت رؤية الهلال ممكنة من أي منطقة يشترك ليلها مع الأراضي التركية، بما يشمل معظم الدول العربية والإسلامية، إلى جانب أجزاء واسعة من العالم.

وقد أشارت الحسابات إلى استحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء 17 فبراير، ما دفع السلطات الدينية إلى إعلان الخميس بداية للشهر الكريم.

في السياق ذاته، اتبعت سنغافورة المنهج نفسه، إذ يعتمد مجلس الشؤون الإسلامية هناك على الحسابات الفلكية في اتخاذ قراراته بشأن المناسبات الدينية، وأظهرت الدراسات أن الهلال سيغيب قبل غروب الشمس في ذلك اليوم، ما يعني تعذر رؤيته، وبالتالي تحديد الخميس أيضاً كأول أيام رمضان.

أما سلطنة عُمان فقد انضمت إلى الدول التي أعلنت الموعد ذاته، ليصبح هناك توافق بينها في بداية الشهر الفضيل وفق الحسابات العلمية المتاحة.

موعد شهر رمضان في مصر

حتى الآن لم يتم حسم موعد أول يوم رمضان 2026، حيث من المقرر أن يتم استطلاع شهر رمضان يوم 17 فبراير، وتحسم دار الإفتاء موعد الصيام رسميا إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، وذلك من خلال 7 لجان شرعية وعلمية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أن هذه اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، بما يضمن إجراء عملية الرصد وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية الدقيقة المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال سيتم إعلانها على الهواء مباشرة عقب الانتهاء من أعمال اللجان، بما يتيح للمواطنين متابعة البيان الرسمي في أجواء روحانية تواكب استقبال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات صيام رمضان 2026

من جهة أخرى، أشار المركز إلى تفاوت ساعات الصيام بين دول العالم تبعاً لاختلاف المواقع الجغرافية. ففي المناطق الشمالية مثل النرويج وأيسلندا وغرينلاند، قد تتجاوز ساعات الصيام 16 ساعة، وهي من الأطول عالمياً.

في المقابل، تشهد دول تقع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية مثل نيوزيلندا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وتشيلي ساعات صيام أقصر تتراوح بين 11 و12 ساعة فقط.

وبالنسبة للدول العربية، فمن المتوقع أن تتراوح مدة الصيام فيها بين 12 و14 ساعة تقريباً، مع تسجيل أقل عدد من ساعات الصيام في دول مثل جزر القمر والصومال.