وزير الخارجية المجري: أوروبا تزرع ألغاما في طريق السلام بـ أوكرانيا
أشرف نصار يكشف تفاصيل انتقال الجزار لـ الأهلي وعلاقته بالخطيب
رجال يد الزمالك يتغلب على الجزيرة في دوري المحترفين
تحقيق ومليون جنيه غرامات.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل أزمة عواد في الزمالك
أبل تطرح iOS 26.3 .. خلفيات جديدة وميزة للانتقال إلى أندرويد
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
تركي آل الشيخ ينفي منح شاب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية أو مبلغا ماليا.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

دول عربية تحسم موعد أول أيام رمضان 2026.. ما موقف مصر؟

رؤية هلال رمضان 2026
أحمد أيمن

أعلن مركز الفلك الدولي، أن عددا من الدول الإسلامية حسمت موعد بداية شهر رمضان المبارك، حيث تقرر أن يكون يوم الخميس 19 فبراير هو غرة الشهر الفضيل لديها، وذلك استناداً إلى الحسابات الفلكية المتعلقة بإمكانية رؤية الهلال.

وأوضح المركز أن من بين هذه الدول كلٌّ من سنغافورة وتركيا وسلطنة عُمان، إذ تعتمد هذه الدول على منهج الحسابات الفلكية المسبقة لتحديد بدايات الأشهر الهجرية، مع مراعاة إمكانية رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام الوسائل البصرية الحديثة. 

موعد شهر رمضان 2026

بحسب المعايير المعتمدة لدى الجهات المختصة، فإن تركيا تستند في إعلان بدايات الشهور القمرية إلى حسابات فلكية دقيقة، يتم من خلالها تحديد ما إذا كانت رؤية الهلال ممكنة من أي منطقة يشترك ليلها مع الأراضي التركية، بما يشمل معظم الدول العربية والإسلامية، إلى جانب أجزاء واسعة من العالم. 

وقد أشارت الحسابات إلى استحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء 17 فبراير، ما دفع السلطات الدينية إلى إعلان الخميس بداية للشهر الكريم. 

في السياق ذاته، اتبعت سنغافورة المنهج نفسه، إذ يعتمد مجلس الشؤون الإسلامية هناك على الحسابات الفلكية في اتخاذ قراراته بشأن المناسبات الدينية، وأظهرت الدراسات أن الهلال سيغيب قبل غروب الشمس في ذلك اليوم، ما يعني تعذر رؤيته، وبالتالي تحديد الخميس أيضاً كأول أيام رمضان. 

أما سلطنة عُمان فقد انضمت إلى الدول التي أعلنت الموعد ذاته، ليصبح هناك توافق بينها في بداية الشهر الفضيل وفق الحسابات العلمية المتاحة.

موعد شهر رمضان في مصر

حتى الآن لم يتم حسم موعد أول يوم رمضان 2026، حيث من المقرر أن يتم استطلاع شهر رمضان يوم 17 فبراير، وتحسم دار الإفتاء موعد الصيام رسميا إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، وذلك من خلال 7 لجان شرعية وعلمية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أن هذه اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، بما يضمن إجراء عملية الرصد وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية الدقيقة المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال سيتم إعلانها على الهواء مباشرة عقب الانتهاء من أعمال اللجان، بما يتيح للمواطنين متابعة البيان الرسمي في أجواء روحانية تواكب استقبال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات صيام رمضان 2026

من جهة أخرى، أشار المركز إلى تفاوت ساعات الصيام بين دول العالم تبعاً لاختلاف المواقع الجغرافية. ففي المناطق الشمالية مثل النرويج وأيسلندا وغرينلاند، قد تتجاوز ساعات الصيام 16 ساعة، وهي من الأطول عالمياً. 

في المقابل، تشهد دول تقع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية مثل نيوزيلندا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وتشيلي ساعات صيام أقصر تتراوح بين 11 و12 ساعة فقط. 

وبالنسبة للدول العربية، فمن المتوقع أن تتراوح مدة الصيام فيها بين 12 و14 ساعة تقريباً، مع تسجيل أقل عدد من ساعات الصيام في دول مثل جزر القمر والصومال.

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية.. ماذا حدث؟

تامر عبدالمنعم

تامر عبدالمنعم يعلن تفاصيل خيمة البيت الفني للفنون الشعبية الرمضانية

رحاب مطاوع

رحاب مطاوع في عباءة وردة بثاني أمسية لعيد الحب بالأوبرا

جنا دياب

جنا دياب تطرح أغنية معاك بغني

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تهمل التفاصيل الصغيرة

برج الدلو

برج الجدي حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. اصبر وتمهل قبل القرار

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

برج القوس حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تنجر وراء رغبات عابرة

برج القوس

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

