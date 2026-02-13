رامي إمام: أفلام الميوزيكال شغفي.. ودعم الشباب مسؤولية المرحلة

أعلن رامي إمام دعمه الكامل للتجارب الفنية الجديدة، وذلك خلال حضوره العرض الخاص لفيلم «ده صوت إيه ده؟».

مساندة كل تجربة مختلفة

وأكد إمام، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت»، عبر قناة صدى البلد، حرصه الدائم على مساندة كل تجربة مختلفة، خاصة عندما يقودها جيل شاب يسعى إلى إثبات موهبته، وترك بصمته في الساحة الفنية.

وأشار إلى شغفه الكبير بأفلام الميوزيكال، موضحًا أنه يتطلع لتقديم هذا النوع من الأعمال في أقرب فرصة؛ إيمانًا منه بقدرته على إخراجه بشكل مميز يليق بالجمهور.

الدعم الحقيقي لمواهب الشباب

وشدد رامي إمام على أهمية دور المنتجين في المرحلة الحالية، مطالبًا بضرورة توفير الدعم الحقيقي لمواهب الشباب، سواء كانوا مخرجين أو ممثلين أو مؤلفين.

ولفت إلى وجود مؤشرات إيجابية بدأت تظهر بالفعل داخل الوسط الفني نحو تمكين الطاقات الجديدة.