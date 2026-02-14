قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دورتموند يكتسح ماينز برباعية ويواصل مطاردة بايرن ميونخ في الدوري الألماني
غزة..اشتباكات عنيفة بين ميليشيات عميلة وحماس وجيش الاحتلال يتدخل
تصدر التريند بحفل موسم الرياض.. رسائل مؤثرة من محمد حماقي للجمهور | شاهد
أحمد صالح: معتمد جمال يجيد توظيف لاعبي الزمالك بشكل جيد
المكسيك: فتح جسر جوي مع كوبا لتوصيل المساعدات الإنسانية
تامر عبدالمنعم يعلن تفاصيل خيمة البيت الفني للفنون الشعبية الرمضانية
نزار شقرون: فوزي بجائزة نجيب محفوظ وسام واعتراف بحواري مع الأدب العربي
ساعة الحسم تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران
أبو العلا: رابطة الأندية تصدر صورة محبطة في الدوري المصري
حسام المندوه: أعضاء بمجلس الزمالك فكروا في الاستقالة.. ونحتاج 4 سنوات للتعافي
نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة والدة عبير فاروق بعد أزمة صحية
ستارمر يدعو أوروبا إلى الحد من اعتمادها الدفاعي الدائم على أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بيئة جديدة للاستثمار.. تعديلات قانون سجل المستوردين أمام البرلمان.. سلع مطابقة للمواصفات لحماية المستهلك

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

يناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الاستيراد، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتضخم وحروب التجارة.

ويأتي مشروع التعديل في إطار توجه الدولة لإحكام الرقابة على عمليات الاستيراد، وضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات القانونية والصحية والبيئية، بما يسهم في حماية المستهلك، والحد من السلع المغشوشة أو الملوثة، ومكافحة الفساد التجاري والتهريب، إلى جانب خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

من أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع، إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) تجيز سداد مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، والتي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان النص السابق يشترط السداد بالجنيه المصري فقط.

ويستهدف هذا التعديل إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يتم تأسيسها أو تمويلها بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين، بما يعكس مرونة أكبر في التعامل مع الاستثمارات ذات الطابع الدولي، ويواكب طبيعة حركة التجارة العالمية.

وتصدى المشروع لمشكلة عملية واجهت عددًا من الشركات، تمثلت في صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين المطلوب للقيد، والتي كان انتهاء صلاحيتها يؤدي إلى تعطيل القيد أو شطبه.

ونص التعديل على الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين، كبديل عن خطابات الضمان، بما يضمن استقرار المراكز القانونية للشركات، ويمنع تعطيل نشاطها بسبب إجراءات مصرفية.

وشملت التعديلات استحداث مادة (4 مكرراً)، تمنح الجهة المختصة بوزارة التجارة الخارجية حق إعادة قيد الشركات التي سبق قيدها حال تغيير شكلها القانوني أو رقم تسجيلها، على أن يُعد ذلك مجرد تعديل في البيانات، وليس شطبًا وإعادة قيد جديدة.

كما أتاح المشروع للشركات تعديل بياناتها حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات الشطب، وهو ما يخفف الأعباء الإدارية، ويحقق استقرارًا أكبر للكيانات الاقتصادية التي تطور هياكلها التنظيمية.

وفي إطار الحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية، أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة (7) تمنح الورثة الحق في إعادة القيد بالسجل خلال عام من تاريخ وفاة مورثهم، عبر تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط.

ويهدف هذا التعديل إلى منع توقف النشاط التجاري بسبب الوفاة، وضمان استمرارية الكيانات الاقتصادية، وحماية العمالة المرتبطة بها.

وتضمن المشروع إضافة بند (3) إلى المادة (10)، يُعاقب بموجبه كل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بأي تغيير في البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثه.

وكانت المهلة المحددة سابقًا 60 يومًا، إلا أن اللجنة المشتركة عدّلتها إلى 90 يومًا، بحيث لا تُوقع العقوبة إلا بعد انقضاء هذه المدة دون إخطار، تحقيقًا لمزيد من المرونة والتوافق التشريعي. كما جرى تعديل المادة (4) بما يحقق الاتساق مع نص المادة (10/ بند 3) فيما يتعلق بمدة الإخطار.

ومن أبرز ما جاء بالمشروع استحداث مادة (12 مكرراً) تجيز للجهة المختصة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11)، وفق ثلاث مراحل:

قبل رفع الدعوى، مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز ثلثي الحد الأقصى.

بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثله.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ووقف تنفيذ العقوبة حال سداد مبلغ التصالح، بما يعزز فلسفة التسوية وتقليل النزاعات القضائية.

سجل المستوردين مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

محاكمة 44 متهما بخلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية.. اليوم

مخدرات

القبض على 3 اشخاص غسلوا أموالا من تجارة المخدرات

الأجهزة الأمنية

القبض على شخص لإدارته كيانا تعليميا وهميا بمدينة نصر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تهمل التفاصيل الصغيرة

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الجدي حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. اصبر وتمهل قبل القرار

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد