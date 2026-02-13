بعد توجيهات الرئيس.. البرلمان يدشن أولى خطواته لإجراء انتخابات المحليات

بدأ البرلمان تحركاته الفعلية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص بـ انتخابات المجالس المحلية، عقب تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة الأخير تطرق إلى ضرورة تنفيذ انتخابات المحليات باعتبارها تكليفًا رئاسيًا يتعين الالتزام به خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل، بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية.

وأكد الشهابي أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لا يخلق فقط فراغًا إداريًا، بل ينتج أيضًا فراغًا سياسيًا، ويحمّل السلطة المركزية أعباء إضافية لا داعي لها، مشيرًا إلى أن المجالس المحلية ليست مجرد وحدات خدمية، بل تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة، والقناة الشرعية التي تترجم احتياجات المواطن إلى قرارات تنفيذية، بدلًا من تركها عرضة للشائعات أو محاولات التوظيف المعادي.

وأضاف أن تشكيل المجالس المحلية المنتخبة يُعد ضرورة أمن قومي عاجلة، لا تقل أهمية عن أي إجراء احترازي تتخذه الدولة لمواجهة التحديات الخارجية، مؤكدًا أن تفعيل الإدارة المحلية يسهم في دعم الاستقرار الداخلي وتعزيز المشاركة الشعبية.

من جانبها، شددت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية ما ستناقشه لجنة الإسكان بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب سرعة الانتهاء من إجراءات انتخابات المحليات، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المحلية الشاملة.

وأوضحت هرماس أن المجالس المحلية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز اللامركزية وتمكين المحافظات والمراكز من إدارة شؤونها بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي، وتفعيل دور المجالس في حل المشكلات اليومية التي تمس حياة المواطنين.

وأكدت أن إجراء انتخابات المحليات يسهم في استكمال البناء المؤسسي للدولة، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وخلق كوادر قيادية جديدة على مستوى المحافظات والمراكز والقرى، لافتة إلى أهمية الدفع بعناصر شابة وكوادر مؤهلة للعمل المحلي، باعتبار أن المجالس المحلية تمثل مدرسة لإعداد القيادات السياسية المستقبلية.

بدوره، قال النائب محمد نوح، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستناقش اقتراح الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراء انتخابات المحليات.

وأوضح نوح أن مناقشة الاقتراح تأتي في إطار الحرص على تفعيل نصوص الدستور، وترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يسهم في استكمال البنية المؤسسية للإدارة المحلية في مصر.

وأشار إلى أن وجود المجالس الشعبية المحلية المنتخبة يُعد ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة، لما تمثله من حلقة وصل مباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ودور محوري في رصد احتياجات الشارع المحلي، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الخدمية على مستوى القرى والمدن.

وأكد أن المجالس المحلية تعزز مبادئ اللامركزية، وتدعم الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المتوازنة، فضلًا عن إعداد كوادر سياسية وشبابية قادرة على المشاركة الفعالة في الحياة العامة.

ولفت إلى أن الإسراع بإجراء انتخابات المحليات من شأنه أن يخفف العبء عن البرلمان، ويمنح المواطنين فرصة حقيقية للمشاركة في صنع القرار المحلي، بما يعزز مسار الإصلاح الإداري ويدعم جهود الدولة في بناء مؤسسات قوية وقادرة على الاستجابة لتطلعات الشارع.