عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه
وفاة 15 طفلا في إسرائيل بسبب مرض شديد العدوى
تكريم خالد الصاوي وريهام عبد الغفور بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
25%.. تجارية الجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان
تجاوز بغيض.. بن غفير يقتحم سجن عوفر وينكل بالأسرى الفلسطينيين | شاهد
بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري
مصادر لـ صدى البلد: محمود أباظة وفخري عبد النور ومحمد سرحان يطعنون ضد شرعية السيد البدوي
دار الإفتاء: نجاة أبوي النبي هو القول الحق على مر العصور
الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالدوري السعودي
سيد فؤاد: محمود حميدة الأب الروحي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
جميل مزهر: بناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة تضم مختلف الفصائل أمر ضروري
بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء يمكن 5000 شركة ناشئة لتوظيف 500 ألف شاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

الواقعة
الواقعة
رامي المهدي

في أحد شوارع محافظة القليوبية، وقف شاب بسيط يعمل لكسب قوت يومه، محاطًا بنظرات الناس وعدسات الهواتف، لا لشيء إلا لأن خلافًا عاطفيًا تحول إلى انتقام علني.

القصة بدأت بمقطع فيديو انتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يعتدون على شاب بالضرب.

ثم يجبرونه على ارتداء ملابس نسائية والوقوف أعلى كرسي في الشارع، وسط سخرية وتصوير، المشهد لم يكن مجرد واقعة اعتداء، بل لحظة قاسية من الإذلال العلني.

بلاغ إلى مركز شرطة بنها كشف تفاصيل الواقعة، إذ تبين أن 9 أشخاص، من بينهم سيدتان، وراء الاعتداء، وبمواجهتهم أقروا بأنهم تعدوا على المجني عليه بسبب خلافات نشبت بعد ارتباطه بعلاقة عاطفية مع فتاة من أقاربهم.

المجني عليه، وهو عامل بسيط، أصيب بكدمات وسحجات متفرقة، لكن الجرح الأكبر لم يكن في جسده، بل في كرامته، فالتشهير والتصوير في الشارع كانا عقابًا قاسيًا، تجاوز حدود أي خلاف شخصي.

الأجهزة الأمنية تحركت سريعًا، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بإجبار آخر على ارتداء ملابس نسائية بأحد الشوارع بالقليوبية والتعدي عليه بالضرب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من الأهالي بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وإجباره على إرتداء ملابس نسائية وإعتلاء أحد الكراسى بأحد الشوارع وتصويره بهواتفهم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (9 أشخاص "من ضمنهم سيدتين" - مقيمين بدائرة المركز)، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه (عامل "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) محدثين إصابته المنوه عنها وإجباره على إرتداء ملابس نسائية وتصويره بالشارع محل سكنه لخلافات بينهم لإرتباطه بعلاقة عاطفية بكريمة إحداهن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ملابس نسائية مركز شرطة بنها حادث القليوبية بدلة رقص

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلتقي الوفد الكنسي العائد من الڤاتيكان

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد سقوط أمطار علي هذه المناطق واستمرار الرياح

مشروعات الصحة

الصحة: 33 زيارة ميدانية لـ 58 مستشفى و62 وحدة صحية بـ 12 محافظة

بالصور

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

