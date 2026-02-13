الداخلية تكشف حقيقة تواطؤ ضابط شرطة مع رجل شهر بزوجته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر بقيام طليقها بالتشهير بها وتهديدها بالإيذاء والزعم بتواطؤ أحد رجال الشرطة معه بالدقهلية.



بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر "متواجدة خارج البلاد" وبإستدعاء والدتها وسؤالها قررت قيام كريمتها بنشر المقطع المشار إليه لتضررها من طليقها (عامل – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتشهير بها وتهديدها والتعدى عليها وأنجالها بالسب لخلافات زوجية بينهما ، وسابقة تحريرها محضر ضده بتاريخ 4 / الجارى فى ذات الشأن بتعديه عليها وأنجالها ، ونفت ما ورد بالشكوى من تواطؤ أحد رجال الشرطة مع الأخير.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته نفى ما نسب إليه ، وعلل إدعاء والدة الشاكية لوجود خلافات بينه وبين كريمتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





