ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ممدوح عباس: يجب إعادة النظر في أعداد جماهير الزمالك لمباراة الغد أمام كايزر تشيفز

ممدوح عباس
ممدوح عباس
سارة عبد الله

انتقد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق،  الأعداد المقررة لحضور الجماهير في مباراة كايزر تشيفز المقبلة ببطولة الكونفدرالية.

وكتب ممدوح عباس عبر إكس: “حددت النسبة التي تحضر مباراة مقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي بحوالي 65% أو ما يزيد من السعة الإجمالية للاستاد وهي 75 ألف مشجع، وتم تحديد الأعداد المسموح بها في استاد قناة السويس حيث سيلعب نادي الزمالك بـ11 ألف مشجع، وقياسًا على ما هو متبع في استاد القاهرة الدولي، فيجب أن تكون النسبة هي 15 ألف مشجع”. 

وتابع: “أرجو من المسؤولين عن هذا الموضوع أن يعيدوا النظر في الأعداد المقررة لنادي الزمالك فهذا ليس بعدل إن كنتم تنشدونه”.

ويواجه فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز  في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد السويس بالإسماعيلية.

وتذاع مباراة الزمالك وكايزر تشيفز عبر قناة بي ان سبورتس. 

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة والتي تضم فرق كل من  المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي.

ويحتل فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد فريق الزمالك فى المركز الثاني عند 8 نقاط، وتراجع المصري للمركز الثالث برصيد 7 نقاط ثم زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.

ممدوح عباس الزمالك الكونفدرالية ستاد القاهرة جمهور الزمالك

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

تغييرات جوية

نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

ارز بالخلطة

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

دواء الحموضة

دواء شائع تحت التحذير .. آثار جانبية لا ينتبه لها كثيرون

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

