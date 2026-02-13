ممدوح عباس: يجب إعادة النظر في أعداد جماهير الزمالك لمباراة الغد أمام كايزر تشيفز

انتقد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، الأعداد المقررة لحضور الجماهير في مباراة كايزر تشيفز المقبلة ببطولة الكونفدرالية.

وكتب ممدوح عباس عبر إكس: “حددت النسبة التي تحضر مباراة مقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي بحوالي 65% أو ما يزيد من السعة الإجمالية للاستاد وهي 75 ألف مشجع، وتم تحديد الأعداد المسموح بها في استاد قناة السويس حيث سيلعب نادي الزمالك بـ11 ألف مشجع، وقياسًا على ما هو متبع في استاد القاهرة الدولي، فيجب أن تكون النسبة هي 15 ألف مشجع”.

وتابع: “أرجو من المسؤولين عن هذا الموضوع أن يعيدوا النظر في الأعداد المقررة لنادي الزمالك فهذا ليس بعدل إن كنتم تنشدونه”.

ويواجه فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد السويس بالإسماعيلية.

وتذاع مباراة الزمالك وكايزر تشيفز عبر قناة بي ان سبورتس.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة والتي تضم فرق كل من المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي.

ويحتل فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد فريق الزمالك فى المركز الثاني عند 8 نقاط، وتراجع المصري للمركز الثالث برصيد 7 نقاط ثم زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.