الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا

طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الولايات المتحدة ودولاً أخرى بإنهاء "الإجراءات القطاعية الأحادية" المفروضة على كوبا، مشيراً إلى أن الحصار المفروض منذ فترة طويلة، والظروف الجوية القاسية الأخيرة، والحصار الأمريكي لشحنات النفط، كلها عوامل تؤثر سلباً على حقوق شعبها.

وصرحت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، للصحفيين بأن المكتب "يشعر بقلق بالغ إزاء تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في كوبا"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأشارت هورتادو من جنيف إلى أن أكثر من 80% من معدات ضخ المياه تعتمد على الكهرباء، وأن انقطاع التيار الكهربائي يعيق الحصول على المياه النظيفة.

كما أدى النقص الأخير في الوقود إلى تعطيل نظام التوزيع و"سلة الغذاء الأساسية" في كوبا.