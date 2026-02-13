قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متخرجوش النهارده إلا للضرورة .. تحذير عاجل من الأرصاد

الطقس
الطقس
منار عبد العظيم

تشهد مصر اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، حالة من الطقس غير المستقر، حيث تعرضت البلاد لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة في العديد من المناطق. 

يأتي هذا في وقت تشهد فيه القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء ارتفاعًا في درجات الحرارة ورياحًا شديدة. 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تحذيرات للجمهور، مشددة على ضرورة اتخاذ الحيطة أثناء الخروج.

التوقعات الجوية.. رياح وأتربة في معظم المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات بشأن الطقس في مصر، مشيرة إلى أن معظم الأنحاء ستتعرض لرياح شديدة وأجواء حارة، مع رياح مثيرة للأتربة. 

تشمل هذه الظاهرة مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، سيناء، وشمال الصعيد، كما تمتد إلى السواحل الشمالية، ما يزيد من صعوبة التنقل في هذه المناطق.

المناطق المتأثرة بالأتربة والرياح

وفقًا للأرصاد، تشهد السواحل الشمالية، ومنها الإسكندرية ومرسى مطروح، طقسًا حارًا نهارًا، مع رياح نشطة تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة. 

كما تؤثر الرياح على جنوب سيناء، بما في ذلك شرم الشيخ وسانت كاترين، حيث ستكون الرياح أيضًا مثيرة للأتربة.

تحذيرات للقيادة ومرضى الحساسية

نظرا لوجود الأتربة الكثيفة والرياح القوية، دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة، مثل الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار والمباني المتهالكة. كما نصحت القيادة بحذر على الطرق، خاصة في المناطق التي تشهد انعدامًا للرؤية بسبب الرمال. كما شددت على ضرورة ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

تشهد معظم المدن المصرية اليوم ارتفاعًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة. وتوقعات درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة: العظمى 27 درجة، الصغرى 16 درجة.

الإسكندرية: العظمى 23 درجة، الصغرى 13 درجة.

دمنهور: العظمى 22 درجة، الصغرى 13 درجة.

أسوان: العظمى 32 درجة، الصغرى 15 درجة.

سيوة: العظمى 24 درجة، الصغرى 9 درجات.

الأقصر: العظمى 30 درجة، الصغرى 14 درجة.

مرسى مطروح: العظمى 22 درجة، الصغرى 13 درجة.

حالة البحرين: اضطراب في الأمواج

تشير التوقعات إلى أن البحرين المتوسط والأحمر سيكونان في حالة اضطراب. إذ يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 3 إلى 5 أمتار، في حين سيكون البحر الأحمر في حالة اضطراب أيضًا، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر. لذلك، يُنصح بتوخي الحذر من قبل مرتادي البحر.

