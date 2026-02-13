تحذير عاجل لربع مليون سيارة ستيلانتيس من عيوب خطيرة

أطلقت مجموعة “ستيلانتس” تحذيرًا أمنيًا عاجلاً وشديد اللهجة يطالب أصحاب أكثر من 225.000 سيارة قديمة في الولايات المتحدة بالتوقف الفوري عن القيادة.

يأتي هذا القرار الصارم بعد أن تبين أن مئات الآلاف من السيارات لا تزال تحتوي على وسائد هوائية معيبة من إنتاج شركة "تاكاتا" (Takata) المنحلة، والتي وصفتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية (NHTSA) بأنها "قنابل موقوتة" موجهة مباشرة نحو وجوه السائقين والركاب، حيث يمكن أن تنفجر بقوة مفرطة وتتحول إلى شظايا قاتلة في أي لحظة.

لماذا يصدر تحذير "منع القيادة" الآن رغم قدم الأزمة؟

يتساءل الكثيرون عن سبب صدور أمر "عدم القيادة" في عام 2026 بدلاً من صدوره قبل 10 سنوات عند بداية الفضيحة.

وأوضحت "ستيلانتس" أن مرور الزمن هو العامل الأخطر حاليًا؛ فالمادة الكيميائية الدافعة داخل نافخ الوسادة تتحلل تدريجيًا بمرور السنين نتيجة التعرض الطويل للرطوبة والحرارة.

وبوصولنا إلى عام 2026، أصبحت هذه المادة في حالة عدم استقرار كيميائي شديد، مما يعني أن احتمال انفجار نافخ الوسادة وتطاير الشظايا المعدنية أصبح أعلى من أي وقت مضى، وهو ما يفسر استمرار وقوع وفيات حتى يومنا هذا.

قائمة الطرازات المتأثرة وسنوات الصنع المستهدفة

شمل التحذير قائمة طويلة من السيارات التي لم تخضع للإصلاحات المطلوبة رغم الإخطارات المتكررة، وتضم القائمة الطرازات التالية:

دودج رام: موديلات 2003 إلى 2010.

دودج دورانجو: موديلات 2004 إلى 2009.

دودج داكوتا: موديلات 2005 إلى 2011.

دودج ماجنوم: موديلات 2005 إلى 2008.

دودج تشارجر: موديلات 2006 إلى 2015.

دودج تشالنجر: موديلات 2008 إلى 2014.

كرايسلر 300: موديلات 2005 إلى 2015.

كرايسلر أسبن: موديلات 2007 إلى 2009.

جيب رانجلر: موديلات 2007 إلى 2016.

ميتسوبيشي رايدر: موديلات 2006 إلى 2009.

أرقام مفزعة وإجراءات الإصلاح المجانية

أكدت البيانات الرسمية أن وسائد تاكاتا المعيبة تسببت حتى الآن في مقتل 28 شخصًا وإصابة أكثر من 400 آخرين في الولايات المتحدة وحدها بإصابات جسيمة.

ولتجنب المزيد من الضحايا، تعهدت ستيلانتس بتوفير قطع الغيار اللازمة وإجراء الإصلاحات مجانًا بالكامل.

كما توفر الشركة خدمة قطر السيارات المتضررة إلى مراكز الصيانة دون تكلفة، لضمان عدم قيادتها على الطرقات وهي في هذه الحالة الخطرة، مشددة على أن عملية التبديل تستغرق وقتًا قصيرًا لكنها تنقذ الأرواح فعليًا.

كيف تحمي نفسك وتتأكد من سلامة سيارتك؟

يجب على جميع ملاك السيارات المذكورة، خاصة في المناطق ذات الرطوبة العالية، عدم تجاهل هذا التحذير نهائيًا.

يمكن التأكد من شمول سيارتك عبر زيارة الموقع الرسمي لـ "NHTSA" أو "Mopar" وإدخال رقم تعريف المركبة (VIN) المكون من 17 رقمًا وحرفًا.

وفي حال كانت سيارتك مطلوبة، يجب عليك الاتصال فورًا بأقرب وكيل معتمد لترتيب موعد الإصلاح، مع تجنب نقل الركاب في المقاعد الأمامية حتى يتم تأمين الوسائد الهوائية.

استدعاء ستيلانتس الوسائد الهوائية 2026.