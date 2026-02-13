متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

أثار مقطع فيديو متداول عبر موقع «فيسبوك» جدلًا واسعًا بعدما زعم ناشره أنه يوثق سيارة الفنانة شيرين عبد الوهاب متوقفة أمام منزلها ومغطاة بالتراب، في إشارة إلى حالتها الصحية الأخيرة.

وعلق ناشر الفيديو قائلًا إن السيارة تعود لها، ما فتح باب التكهنات بين المتابعين، من جانبه، نفى مصدر مقرب من شيرين صحة ما ورد في الفيديو، مؤكدًا أن السيارة والمنزل الظاهرين لا يخصانها.

في سياق متصل، أصدر مكتبها القانوني بيانًا حذر فيه من التعامل مع أي حسابات أو صفحات تحمل اسمها دون الرجوع إليها أو إلى ممثلها القانوني، نافيًا بيعها لأي من حساباتها الرسمية.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.