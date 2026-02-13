الذهب يرتفع في الكويت مساء اليوم الجمعة 13-2-2026

ارتفع سعر الذهب في الكويت بمعدلات طفيفة، وذلك مع بداية التعاملات مساء اليوم الجمعة، الموافق 13-2-2026، على مستوى مختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يرتفع في السعودية

سجل سعر جرام الذهب زيادة طفيفة لم تجاوز حاجز الدينار الواحد، على أساس أسبوعي، بمختلف الأعيرة الذهبية في الكويت.



سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 49.25 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 45.15 دينار كويتي.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 43.1 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 36.725 دينار كويتي.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 28.725 دينار كويتي.

سعر عيار 12

بلغ سعر عيار 12 الأدنى فئة نحو 28.725 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1531 دينارا كويتيا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 344.75 دينار كويتي.

سعر أوقية الذهب بالدولار

بلغ سعر أوقية الذهب بالدولار 4994 دولارا.