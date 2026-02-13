وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦، في حلقة نقاشية تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمفوضية الأفريقية حول استرداد الممتلكات الثقافية الأفريقية بعنوان "التعويضات والذاكرة والسيادة"، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وأكد عبد العاطي خلال كلمته أهمية استرداد الممتلكات الثقافية الإفريقية لكونها مسألة ترتبط بالهوية والكرامة والعدالة التاريخية، مشددا على أهمية الذاكرة الجماعية للشعوب الأفريقية وحقها في استعادة تراثها,

واوضضح أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية أولوية قصوى للدول الأفريقية، نظرا لما تسببه هذه الجريمة من حرمان شعوب من تاريخها وثقافتها، فضلا عن ارتباطها بالجريمة المنظمة.

واستعرض الوزير الجهود المصرية في هذا السياق، مؤكدا نجاح مصر في استرداد ما يقرب من ٣٠ ألف قطعة أثرية خلال العقود الماضية، واستعدادها لمواصلة دعم الجهود الأفريقية في حماية التراث وبناء القدرات، وتعزيز التوثيق والرقمنة والبحث العلمي، انطلاقا من أن صون التراث مسؤولية مشتركة تجاه الأجيال القادمة.

وأكد د. بدر عبد العاطي أهمية الالتزام بالمبادئ الواردة في اتفاقية اليونسكو وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استرداد الممتلكات الثقافية، مثمنا جهود اليونسكو في بناء القدرات ورفع الوعي ودعم عمل اللجنة الحكومية الدولية المعنية بإعادة الممتلكات الثقافية، وتعزيز التراث الثقافي وبناء قدرات الدول الإفريقية في مكافحة الاتجار غير المشروع.