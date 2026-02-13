نائب محافظ المنيا يتابع حالة مصابي حادث ديرمواس بمستشفى ملوي

زار الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، مستشفى ملوي التخصصي، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص بديرمواس، الذي وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي الغربي، وأسفر عن إصابة 13 مواطنًا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وتابع نائب المحافظ تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، واطمأن على توافر الأطقم الطبية والتجهيزات اللازمة داخل المستشفى، موجهًا بضرورة توفير كافة أوجه الدعم الطبي للمصابين، والتعامل الفوري مع أي مضاعفات صحية.

واستمع الدكتور محمد أبو زيد إلى شرح من الفرق الطبية حول الحالة الصحية للمصابين، مشددًا على استمرار المتابعة لحين تماثلهم للشفاء، ومؤكدًا حرص المحافظة على سرعة الاستجابة والتعامل مع الحوادث الطارئة حفاظًا على سلامة المواطنين.

