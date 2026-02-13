قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه
وفاة 15 طفلا في إسرائيل بسبب مرض شديد العدوى
تكريم خالد الصاوي وريهام عبد الغفور بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
25%.. تجارية الجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان
تجاوز بغيض.. بن غفير يقتحم سجن عوفر وينكل بالأسرى الفلسطينيين | شاهد
بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري
مصادر لـ صدى البلد: محمود أباظة وفخري عبد النور ومحمد سرحان يطعنون ضد شرعية السيد البدوي
دار الإفتاء: نجاة أبوي النبي هو القول الحق على مر العصور
الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالدوري السعودي
سيد فؤاد: محمود حميدة الأب الروحي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
جميل مزهر: بناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة تضم مختلف الفصائل أمر ضروري
بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء يمكن 5000 شركة ناشئة لتوظيف 500 ألف شاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
آية التيجي

تُعد المخللات من أساسيات السفرة المصرية في رمضان، فهي سر فتح الشهية وتوازن النكهات بجانب الأطباق الدسمة. 

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت صيحة جديدة تلفت الأنظار، وهي مخللات الفاكهة التي تمزج بين الطعم الحلو والحامض مع التوابل الشرقية، لتمنح المائدة لمسة غير تقليدية تخطف الانتباه من أول لقمة.

وإذا كنتِ تبحثين عن أفكار مختلفة لإبهار ضيوفك، إليكِ أبرز أنواع الفواكه التي يمكن تخليلها بسهولة في المنزل، ومن ابرزها :

ـ مخلل التفاح المتبل.. طعم دافئ بالقرفة والزنجبيل:
يُفضل اختيار التفاح الصغير المتماسك الخالي من البقع.
طريقة التحضير:
يُثقب التفاح ثم يُسلق سريعًا في خليط من خل التفاح والماء والسكر.
تُضاف القرفة والقرنفل والزنجبيل لإضفاء نكهة قوية.
يُترك التفاح في الشراب ليلة كاملة ليتشرب التوابل.
يُعبأ ساخنًا في برطمانات معقمة ويُحفظ في مكان بارد.
يصبح الطعم أكثر عمقًا بعد مرور أسبوعين من التخزين.

ـ مخلل الخوخ.. توازن مثالي بين الحلو والحامض:
يُستخدم خوخ متماسك غير مكتمل النضج حتى يتحمل التخليل.
يُقشر الخوخ ويُطهى في شراب من الخل والسكر مع القرفة والقرنفل.
يُترك في السائل ليلة كاملة قبل التعبئة.
يُحفظ في الثلاجة بعد الفتح.
يصل لأفضل نكهة بعد عدة أيام، ويُقدم بجانب المشويات.

مخلل الخوخ

ـ مخلل الكمثرى بالقرفة.. لمسة راقية لسفرة رمضان:
اختاري كمثرى صلبة غير شديدة النضج.
تُقشر وتُسلق في شراب من الخل والسكر مع أعواد القرفة والبهارات.
تُرص في برطمانات ويُسكب فوقها الشراب الساخن.
يمكن حفظها لعدة أشهر إذا أُغلقت جيدًا.
مناسبة للتقديم مع اللحوم والأطباق الشرقية.

مخلل الكمثرى

ـ مخلل قشر البطيخ.. استغلال ذكي لبقايا الفاكهة:
يُستخدم الجزء الأبيض فقط من القشرة بعد إزالة اللب الأحمر.
يُنقع في ماء وملح مع الثلج للحفاظ على القرمشة.
يُسلق قليلًا ثم يُحفظ في شراب من السكر والخل وشرائح الليمون والتوابل.
يُترك ليلة كاملة قبل التعبئة.
يتميز بقوام مقرمش وطعم مميز مع المشويات.

مخلل البطيخ

ـ مخلل التين.. اختيار مثالي مع الأجبان:
يُختار تين ناضج لكن متماسك.
يُطهى في ماء وسكر أولًا.
يُضاف الخل والتوابل ويُترك حتى يصبح شفافًا ومتشبعًا بالنكهة.
يُعبأ ساخنًا ويُحفظ في مكان بارد.
مثالي مع اللحوم الباردة والأجبان على مائدة الإفطار.

مخلل التين

لماذا تعتبر مخللات الفاكهة خيارًا مميزًا في رمضان؟

ـ  تفتح الشهية

ـ  تضيف توازنًا للأطعمة الدسمة

ـ تجمع بين الحلو والحامض في مذاق واحد

ـ تضفي لمسة مبتكرة على السفرة

وتُعد هذه الوصفات من أبرز أفكار تجديد سفرة رمضان 2026، خاصة لمحبي التجارب المختلفة في المطبخ.

مخللات الفاكهة طريقة عمل مخلل التفاح مخلل الخوخ مخلل الكمثرى مخلل قشر البطيخ مخلل التين سفرة رمضان 2026 فتح الشهية أفكار مبتكرة لرمضان مخللات غير تقليدية وصفات رمضان الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ترشيحاتنا

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتحدث عن دعم داليا مصطفى في أزمتها مع أوسا

يوسف شاهين

مهرجان الأقصر يرفع شعار "يوسف شاهين.. حدوتة مصرية" للاحتفاء بمئويته

المؤتمر الصحفي لمهرجان الاقصر

خالد الصاوي بالزي الفرعوني فى المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

بالصور

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد