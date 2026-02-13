5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

تُعد المخللات من أساسيات السفرة المصرية في رمضان، فهي سر فتح الشهية وتوازن النكهات بجانب الأطباق الدسمة.

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت صيحة جديدة تلفت الأنظار، وهي مخللات الفاكهة التي تمزج بين الطعم الحلو والحامض مع التوابل الشرقية، لتمنح المائدة لمسة غير تقليدية تخطف الانتباه من أول لقمة.

وإذا كنتِ تبحثين عن أفكار مختلفة لإبهار ضيوفك، إليكِ أبرز أنواع الفواكه التي يمكن تخليلها بسهولة في المنزل، ومن ابرزها :

ـ مخلل التفاح المتبل.. طعم دافئ بالقرفة والزنجبيل:

يُفضل اختيار التفاح الصغير المتماسك الخالي من البقع.

طريقة التحضير:

يُثقب التفاح ثم يُسلق سريعًا في خليط من خل التفاح والماء والسكر.

تُضاف القرفة والقرنفل والزنجبيل لإضفاء نكهة قوية.

يُترك التفاح في الشراب ليلة كاملة ليتشرب التوابل.

يُعبأ ساخنًا في برطمانات معقمة ويُحفظ في مكان بارد.

يصبح الطعم أكثر عمقًا بعد مرور أسبوعين من التخزين.

ـ مخلل الخوخ.. توازن مثالي بين الحلو والحامض:

يُستخدم خوخ متماسك غير مكتمل النضج حتى يتحمل التخليل.

يُقشر الخوخ ويُطهى في شراب من الخل والسكر مع القرفة والقرنفل.

يُترك في السائل ليلة كاملة قبل التعبئة.

يُحفظ في الثلاجة بعد الفتح.

يصل لأفضل نكهة بعد عدة أيام، ويُقدم بجانب المشويات.

مخلل الخوخ

ـ مخلل الكمثرى بالقرفة.. لمسة راقية لسفرة رمضان:

اختاري كمثرى صلبة غير شديدة النضج.

تُقشر وتُسلق في شراب من الخل والسكر مع أعواد القرفة والبهارات.

تُرص في برطمانات ويُسكب فوقها الشراب الساخن.

يمكن حفظها لعدة أشهر إذا أُغلقت جيدًا.

مناسبة للتقديم مع اللحوم والأطباق الشرقية.

مخلل الكمثرى

ـ مخلل قشر البطيخ.. استغلال ذكي لبقايا الفاكهة:

يُستخدم الجزء الأبيض فقط من القشرة بعد إزالة اللب الأحمر.

يُنقع في ماء وملح مع الثلج للحفاظ على القرمشة.

يُسلق قليلًا ثم يُحفظ في شراب من السكر والخل وشرائح الليمون والتوابل.

يُترك ليلة كاملة قبل التعبئة.

يتميز بقوام مقرمش وطعم مميز مع المشويات.

مخلل البطيخ

ـ مخلل التين.. اختيار مثالي مع الأجبان:

يُختار تين ناضج لكن متماسك.

يُطهى في ماء وسكر أولًا.

يُضاف الخل والتوابل ويُترك حتى يصبح شفافًا ومتشبعًا بالنكهة.

يُعبأ ساخنًا ويُحفظ في مكان بارد.

مثالي مع اللحوم الباردة والأجبان على مائدة الإفطار.

مخلل التين

لماذا تعتبر مخللات الفاكهة خيارًا مميزًا في رمضان؟

ـ تفتح الشهية

ـ تضيف توازنًا للأطعمة الدسمة

ـ تجمع بين الحلو والحامض في مذاق واحد

ـ تضفي لمسة مبتكرة على السفرة

وتُعد هذه الوصفات من أبرز أفكار تجديد سفرة رمضان 2026، خاصة لمحبي التجارب المختلفة في المطبخ.