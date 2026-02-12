قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
آية التيجي

يحتار كثيرون بين استخدام الفازلين (Petroleum Jelly) والجلسرين (Glycerin) في روتين العناية بالبشرة، خاصة خلال فصل الشتاء أو في حالات الجفاف الشديد. 

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

وكشف خبراء في الأمراض الجلدية، فإن لكل منهما وظيفة مختلفة، ويعتمد الاختيار الأفضل على نوع البشرة واحتياجاتها، وفقا لما نشر في موقع من: American Academy of Dermatology.

أولًا: ما هو الفازلين؟

الفازلين هو مادة دهنية تُعرف باسم Petrolatum، تعمل كحاجز واقٍ يمنع فقدان الرطوبة من الجلد.

فوائد الفازلين للبشرة:
يمنع فقدان الماء من الجلد بنسبة كبيرة
يساعد في علاج التشققات والجفاف الشديد
يحمي البشرة من العوامل الخارجية
مناسب للبشرة الحساسة

الفازلين

متى يُفضل استخدامه؟
في حالات الجفاف الشديد
بعد الاستحمام لحبس الرطوبة
لعلاج تشقق الشفاه والكعبين

ملاحظة: لا يُرطب الجلد بمفرده، بل يعمل على “حبس” الترطيب الموجود بالفعل.

الجلسرين

ثانيًا: ما هو الجلسرين؟
الجلسرين مادة مرطبة تُعرف باسم Humectant، تعمل على جذب الرطوبة من الهواء إلى الطبقة الخارجية من الجلد.

فوائد الجلسرين للبشرة:
يرطب البشرة بعمق
يحسن مرونة الجلد
يقلل مظهر الخطوط الدقيقة الناتجة عن الجفاف
مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة.

الجلسرين

متى يُفضل استخدامه؟

للبشرة الجافة إلى العادية
في الطقس المعتدل أو الرطب
ضمن كريمات الترطيب اليومية
الفرق الأساسي بين الفازلين والجلسرين
المقارنة
الفازلين
الجلسرين
نوع التأثير
يمنع فقدان الرطوبة
يجذب الرطوبة
الأفضل للبشرة
الجافة جدًا والمتشققة
الجافة والعادية والدهنية
الملمس
ثقيل ودُهني
خفيف وغير دهني
الاستخدام اليومي
يُفضل ليلاً
مناسب صباحًا ومساءً

الفازلين ام الجلسرين

أيهما أفضل للبشرة؟

وفقًا لخبراء الجلدية:
ـ إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف أو متشققة الفازلين أفضل لحبس الترطيب.
ـ إذا كنتِ تبحثين عن ترطيب يومي خفيف وسريع الامتصاص الجلسرين هو الخيار الأفضل.

يمكن استخدامهما معًا: وضع مرطب يحتوي على جلسرين أولًا، ثم طبقة رقيقة من الفازلين لحبس الترطيب.

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

تحذيرات مهمة

ولا يُنصح باستخدام الفازلين على بشرة غير نظيفة لأنه قد يحبس البكتيريا.

ويفضل الجلسرين خلطه بالماء أو استخدامه ضمن مستحضرات جاهزة لتجنب التهيج.

الفازلين أم الجلسرين أيهما أفضل للبشرة فوائد الفازلين فوائد الجلسرين ترطيب البشرة الجافة أفضل مرطب للبشرة الفرق بين الفازلين والجلسرين

