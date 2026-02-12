دوري أبطال أفريقيا ...موعد مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الجيش الملكي المغربي

يستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر لها الاحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي بالفوز على فريق إيجل نوار فى الدور التمهيدي الثاني الـ32، فى مباراتي الإياب والذهاب بمجموع المباراتين 2-0

وبدأ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوز على نظيره شبيبة القبائل برباعية مقابل هدف ثم سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام الجيش الملكي بالجولة الثانية