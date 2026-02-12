قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
فاجعة مزدوجة في الغربية | وفاة مهندس مُتأثرًا بوفاة شقيقته المفاجئ.. والأسرة تنعى رحيلهما
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية والأسهم تربح 23 مليار جنيه عند الإغلاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بحضور وزير التعليم
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بحضور وزير التعليم
ماجدة بدوى

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن توجه لإجراء تعديل تشريعي مرتقب يستهدف مد سنوات التعليم الإلزامي، بحيث يتم إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، اعتبارا من عام 2028 أو 2029 ، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان لمناقشة مشروع الحساب الختامي لموازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2025/2024، والذي يعد الاجتماع الأول الذي يشهد حضور وزيرا بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بعد التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب ، لمناقشة مشروع الحساب الختامي لموازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2025/2024، والذي يعد الاجتماع الأول الذي يشهد حضور وزيرا بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بعد التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب. 

وقال عبد اللطيف، أنه سيتم دراسة زيادة سنوات الدراسة من 12 عاما إلى 13 عاما، من خلال جعل الالتحاق برياض الأطفال إلزاميا، ليصبح سن بدء التعليم الإلزامي 5 سنوات بدلا من 6 سنوات حاليا. وأضاف عبد اللطيف إلى أن تطبيق القرار سيؤدي في عامه الأول إلى دخول دفعتين معا إلى المنظومة التعليمية، حيث سيتم قيد مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في توقيت واحد، ما يعني مضاعفة أعداد الملتحقين الجدد، قائلا: "بدل ما يدخل المنظومة التعليمية سنويا نحو مليون ونصف طالب، سيدخل نحو 3 ملايين طالب في السنة الأولى من التطبيق".

 وتابع محمد عبد اللطيف طارحا سؤالا هامة ويرد عليه بشكل واضح، "طيب هل لدينا من المدارس والبنية التحتية اللازمة لهذا العدد.. هذا بالطبع سؤال صعب"، لكن الدولة تمكنت من تجاوز تحديات عده خلال السنوات الماضية، وقامت بالعديد من الإنجازات في هذا الملف من خلال البنية التحتية، فضلا عن انخفاض معدلات المواليد. 

وأوضح "عبد اللطيف"، أن معدلات المواليد في انخفاض، ما قد يسهم في تخفيف الضغط المتوقع، لافتا إلي أن الدفعة الدراسية بالصف السادس الابتدائي حوالي مليوني طالب، بينما يبلغ عدد الملتحقين حاليا بالصف الأول الابتدائي نحو مليون و600 ألف تلميذ.

وأضاف أن الوزارة تحتاج إلى فترة انتقالية تقدر بنحو 3 سنوات للاستعداد للتنفيذ، مرجحا أن يبدأ التطبيق في 2028، وقد يمتد إلى 2029 وفقا للجاهزية، والتقديرات.

وأوضح وزير التربية والتعليم إلى أن الدولة حققت طفرة كبيرة في التوسع بإنشاء الفصول الدراسية خلال السنوات العشر الأخيرة، موضحا أنه تم دخول نحو 150 ألف فصل جديد إلى الخدمة، وهو ما يمثل ثلث إجمالي عدد الفصول في تاريخ التعليم، والبالغ نحو 450 ألف فصل. وأكد أن هذا التوسع يعكس حجم الجهد المبذول لاستيعاب الزيادة الطلابية وتحسين كثافات الفصول.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل تشريعي مرحلة رياض الأطفال سنوات التعليم الإلزامي مد سنوات التعليم الإلزامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

ترشيحاتنا

صلح دشنا

أسرع صلح في قنا.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية أبومناع غرب بدشنا

جانب من الأعمال

قرار عاجل بشأن الفتحات العشوائية على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ | صور

القافلة الطبية فى وديان شرم الشيخ

حزب الجبهة الوطنية بنظم قافلة طبية مجانية لسكان وديان شرم الشيخ

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد