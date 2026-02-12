ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم أفريقيا لدعم فقراء السنغال

لم يكتفِ النجم السنغالي ساديو ماني بتحقيق المجد الكروي مع منتخب بلاده، بل قرر أن يخلّد اسمه بمبادرة إنسانية جديدة، بعدما تبرع بمكافأة التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 لصالح الفئات الأكثر احتياجًا في السنغال.

وكشفت تقارير إعلامية عن أن المبالغ التي حصل عليها جناح “أسود التيرانجا” خلال البطولة التي أقيمت في المغرب ستُوجَّه إلى تنفيذ مشروعات تنموية واجتماعية، تشمل بناء مدارس ومستشفيات، بهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم المجتمعات المحلية.

ولا تُعد هذه الخطوة الأولى في مسيرة ماني الإنسانية، إذ يواصل اللاعب دعم منطقته عبر توفير خدمات الإنترنت مجانًا، وتقديم مساعدات شهرية تُقدَّر بنحو 70 يورو لكل أسرة، إلى جانب التكفل بعلاج الأطفال وتقديم خدمات طبية مجانية، في رسالة تؤكد أن عطاءه يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

وأكد ماني في تصريحات سابقة أنه لا يريد أن يُذكر فقط كلاعب كرة قدم ناجح، بل كإنسان ترك أثرًا إيجابيًا في حياة الآخرين، ليجسد نموذجًا يُحتذى به في الجمع بين التألق الرياضي والمسؤولية الاجتماعية.

السنغال تتوج باللقب القاري

وكان منتخب السنغال تُوّج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب المغرب بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت في العاصمة الرباط.

ويُعد هذا اللقب الثاني للسنغال خلال آخر ثلاث نسخ من البطولة، بعد تتويجها بنسخة 2021، فيما كانت قد خسرت نهائي 2019 أمام الجزائر. كما أصبحت السنغال ثالث منتخب يحسم لقب أمم أفريقيا بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي في النهائي.

وشكّل التتويج نهاية مثالية لمسيرة ساديو ماني الدولية، التي امتدت 14 عامًا خاض خلالها 126 مباراة دولية وسجل 53 هدفًا، وقاد بلاده إلى لقبين قاريين، إلى جانب التأهل إلى كأس العالم في ثلاث نسخ متتالية أعوام 2018 و2022 و2026.

ونال ماني جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد أدائه الحاسم في مشوار التتويج، بينما حصل المغربي ياسين بونو على جائزة أفضل حارس مرمى، وتوج إبراهيم دياز بلقب هداف البطولة.

وبهذا الإنجاز، واصل المنتخب السنغالي تفوقه القاري، وحرم المغرب من إنهاء صيامه عن اللقب الذي يعود إلى عام 1976، ليؤكد “أسود التيرانجا” مكانتهم بين كبار القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة.