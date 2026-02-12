شهد الطريق الزراعي الدولي "طنطا ـ كفر الشيخ" أمام مدخل قرية العمة بنطاق محافظ الغربية منذ قليل واقعة إصابة 14 شخصا بينهم سيدات ورجال في حادث تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة كما تم الدفع ب8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قطور المركزي لتلقى العلاج.

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط طنطا ـ كفر الشيخ الدولي



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بوقوع حادث سير بين سيارتين على طريق طنطا كفر الشيخ، بنطاق قرية العمة، بمركز قطور.



كما دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

تحرك عاجل

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 14 شخصا وتم نقل المصابين إلى مستشفى قطور المركزي لتلقى العلاج، ورفع حطام الحادث وإعادة حركة سير السيارات إلى طبيعتها.

نقل المصابين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.