قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
رئيس الوزراء يُكرم الوزراء السابقين.. ويؤكد: نستكمل ما تم بناءه
الإفتاء: يحرم اتخاذ التسوّل مهنة يتكسب منها الإنسان
فيديو مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
المستشفيات المصرية تستقبل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح
الكرملين: الجولة القادمة من مُحادثات السلام مع أوكرانيا مُتوقعة قريبًا
تفاصيل أول اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر جلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن المزين يعلن تشكيل طنطا لمواجهة مسار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أعلن ايمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة مسار ضمن منافسات دوري المحترفين.

وشهد التشكيل قيادة كريم اسامة لخط الهجوم، وجاء تشكيل طنطا لمواجهة مسار كالٱتي:-

فى حراسة المرمي: محمود عبد المنصف.

خط الدفاع: هشام رأفت، ميدو حسام، احمد الكوهي، زغلول محمد.

خط الوسط: طه ابراهيم، حسام غالي، حسون محمد.

خط الهجوم: محمد شيكا، كريم اسامة، محمد العطار.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:-

طاهر رمضان "حارس مرمي"، جلال الشرقاوي، اسلام جمال، عبدالرحمن اشرف مانو، احمد الحنفي، فارس طارق، محمد شعبان، وليد عطية، عبدالله كامل.

منافسة دوري المحترفين 

يذكر ان طنطا سيواجه مسار ضمن منافسات دوري المحترفين وستقام المباراة بينهما على ملعب مسار اليوم الخميس في تمام الثانية والنصف عصرٱ.

اخبار محافظة الغربية نادي طنطا دوري المحترفين تشكيلة الفريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

ترشيحاتنا

التحرش الجنسى بالطفل يدمره نفسيا

الإفتاء: التحرش الجنسى بالطفل يدمره نفسيا ويجعله مشوها يحمل العداوة لمن حوله

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

جانب دن ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: سعد بن أبي وقاص نموذج للثبات أمام الابتلاء

بالصور

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد