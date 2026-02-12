أيمن المزين يعلن تشكيل طنطا لمواجهة مسار

أعلن ايمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة مسار ضمن منافسات دوري المحترفين.

وشهد التشكيل قيادة كريم اسامة لخط الهجوم، وجاء تشكيل طنطا لمواجهة مسار كالٱتي:-

فى حراسة المرمي: محمود عبد المنصف.

خط الدفاع: هشام رأفت، ميدو حسام، احمد الكوهي، زغلول محمد.

خط الوسط: طه ابراهيم، حسام غالي، حسون محمد.

خط الهجوم: محمد شيكا، كريم اسامة، محمد العطار.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:-

طاهر رمضان "حارس مرمي"، جلال الشرقاوي، اسلام جمال، عبدالرحمن اشرف مانو، احمد الحنفي، فارس طارق، محمد شعبان، وليد عطية، عبدالله كامل.

منافسة دوري المحترفين

يذكر ان طنطا سيواجه مسار ضمن منافسات دوري المحترفين وستقام المباراة بينهما على ملعب مسار اليوم الخميس في تمام الثانية والنصف عصرٱ.