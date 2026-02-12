قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر.. الجنيه بكام؟

سعر الذهب اليوم عيار21 الآن مباشر
سعر الذهب اليوم عيار21 الآن مباشر
رشا عوني

شهدت أسعار الذهب الآن انخفاضاً جديداً عن أسعار الذهب صباحاَ حيث انخفض سعر عيار21 بقيمة 20 جنيه، وسط ترقب شديد لمستقبل الذهب بعد الارتفاع المفاجئ الذي شهدناه خلال الفترة الماضية.

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن وسعر عيار 21 وسعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 12 فبراير.. 

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24: 

بيع: 7737 جنيه-شراء: 7703 جنيه

سعر الذهب عيار 21

بيع: 6769 جنيه-شراء: 6740 جنيه

سعر الذهب عيار 18:

بيع: 5802 جنيه-شراء: 5777 جنيه

سعر الذهب عيار 14:

بيع: 4513 جنيه-شراء: 4493 جنيه

سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الجنيه الذهب عيار 21 – 8 جرام


54,680.00 EGP

ربع جنيه ذهب عيار 21 – 2 جرام


13,686.00 EGP

أسعار السبائك الذهبية

 

سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24


2,118.14 EGP

سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24


4,045.29 EGP

سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24


7,909.57 EGP

أسعار الذهب عالمياً

انخفضت أسعار الذهب، ⁠اليوم "الخميس"، بعد ارتفاع الدولار عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يناير الماضي التي جاءت أقوى من المتوقع، لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الجمعة للحصول على مزيد من مؤشرات السياسة النقدية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى ​5065.98 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0318 بتوقيت جرينتش، فيما اختتم تعاملات الجلسة الماضية على ارتفاع بأكثر من 1%.

كما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.2% إلى 5087.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة ⁠للمعادن النفسية الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 83.81 دولار للأوقية بعد ارتفاعها 4% أمس "الأربعاء".

وانخفض ​سعر البلاتين 0.3% إلى 2126.52 ⁠دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 1.4 % إلى 1722.67 دولار.

