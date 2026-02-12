استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس 12 فبراير 2026 داخل البنوك المصرية، دون تغيّرات ملحوظة مقارنة بمستويات أمس، في ظل حالة من الهدوء النسبي بسوق الصرف، وتوازن بين العرض والطلب.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع صدور تقرير الوظائف الأمريكي، الذي عزز من قوة الدولار عالميًا، دون أن ينعكس بتقلبات حادة على السوق المحلية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

46.78 جنيه للشراء

46.91 جنيه للبيع

سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول

البنك الأهلي المصري

46.82 جنيهًا للشراء

46.92 جنيهًا للبيع

بنك مصر

46.82 جنيهًا للشراء

46.92 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنوك الخاصة:

البنك التجاري الدولي CIB

46.80 جنيهًا للشراء

46.90 جنيهًا للبيع

بنك كريدي أجريكول

46.77 جنيهًا للشراء

46.87 جنيهًا للبيع

بنك التعمير والإسكان

46.80 جنيهًا للشراء

46.90 جنيهًا للبيع

بنك الإسكندرية

46.72 جنيهًا للشراء

46.82 جنيهًا للبيع

بنك البركة

46.78 جنيهًا للشراء

46.88 جنيهًا للبيع

ويأتي استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية رغم قوة العملة الأمريكية عالميًا، مدفوعًا ببيانات الوظائف التي أظهرت متانة سوق العمل في الولايات المتحدة، ما عزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المشددة لفترة أطول.

ويترقب المتعاملون خلال الفترة المقبلة أي تطورات جديدة في الأسواق العالمية أو بيانات اقتصادية مؤثرة قد تنعكس على حركة سعر الصرف محليًا



