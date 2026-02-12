قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر و 8 دول أفريقية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج سلسلة لقاءات ثنائية، وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للإتحاد الافريقي، يوم الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦  شملت كلًا من  أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و محمد علي النفطي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، و تيتي أنطونيو وزير خارجية جمهورية أنجولا، و محمود ثابت كومبو وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة، و محمد مباي وزير خارجية جمهورية جزر القمر المتحدة، والدكتور موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بجمهورية كينيا، و سيميـون أويونو إيسونو وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية، والبروفيسور أمون مورويرا وزير الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية زيمبابوي.

تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية الشقيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب دفع التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب الفني وتبادل الخبرات، وبحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يحقق المصالح المتبادلة. 

كما شهدت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، فضلًا عن تعزيز التنسيق داخل أطر الاتحاد الإفريقي لدعم السلم والأمن والاستقرار في القارة، ومساندة جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ومواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب والتطرف وتغير المناخ، بما يعزز التكامل الإفريقي ويرسخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية.

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

بيراميدز

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

إنزاجي

الدوري السعودي.. مدرب الهلال يكشف سبب استبعاد نونيز ويشيد ببنزيما قبل مواجهة الاتفاق

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

