وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر و 8 دول أفريقية

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج سلسلة لقاءات ثنائية، وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للإتحاد الافريقي، يوم الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ شملت كلًا من أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و محمد علي النفطي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، و تيتي أنطونيو وزير خارجية جمهورية أنجولا، و محمود ثابت كومبو وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة، و محمد مباي وزير خارجية جمهورية جزر القمر المتحدة، والدكتور موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بجمهورية كينيا، و سيميـون أويونو إيسونو وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية، والبروفيسور أمون مورويرا وزير الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية زيمبابوي.

تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية الشقيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب دفع التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب الفني وتبادل الخبرات، وبحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يحقق المصالح المتبادلة.

كما شهدت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، فضلًا عن تعزيز التنسيق داخل أطر الاتحاد الإفريقي لدعم السلم والأمن والاستقرار في القارة، ومساندة جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ومواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب والتطرف وتغير المناخ، بما يعزز التكامل الإفريقي ويرسخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية.