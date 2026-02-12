صدمة لـ توروب .. الأهلي يفقد جهود نجم الفريق قبل مواجهة الجونة

يفقد النادي الأهلي، جهود طاهر محمد طاهر، في مباراة الجونة المقبلة في الدوري المصري الممتاز.



وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "طاهر محمد طاهر يغيب عن الأهلي في مباراته القادمة ضد الجونة بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء"

عودة إمام عاشور

وستشهدت قائمة الأهلي خلال الفترة القادمة عودة لاعب الوسط إمام عاشور بعد العقوبة التأديبية، الذي سيشارك في استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة، في خطوة تعزّز خيارات الجهاز الفني قبل المواجهة القارية المهمة.



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لخوض مواجهة نظيره الجونة في إطار منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره الجيش الملكي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.