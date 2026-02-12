أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا

صرح الأسير الإسرائيلي السابق، نيمرود كوهين، في مقابلة صحفية، بأنه أتيحت له فرصة لقاء يحيى السنوار، قائد حركة حماس في غزة، واصفا إياه بأنه "ساحر"، وأضاف أن السنوار عرف كيف يكون لطيفا، لدرجة أنه من الصعب أن يبدو عليه أنه يقود منظمة إرهابية متورطة في أعمال قتالية.

وأشار كوهين إلى أن اللقاء أظهر جانبا مختلفا من شخصية السنوار، مؤكدا على التباين الكبير بين مظهره الودود وسمعته القيادية داخل الحركة.

وفي وقت سابق ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، متحدثاً عن السنوار وتأثيره على الحرب، لو خرج السنوار مع حشد من مقاتليه رافعاً يده بشارة النصر لكان سيتحول إلى قائد ملهم، سيصبح صلاح الدين جديد بنظر العالم الاسلامي وكنا سنتعرض لخطر حرب مدمرة ".

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير، أن جثمان يحيى السنوار، الذي استشهد في 16 أكتوبر 2024 في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، وبعد تشريح جثته في المركز الوطني للطب الشرعي بتل أبيب، نقل ليدفن في ما يعرف بـ "مقابر الأرقام" وهي واحدة من أكثر المواقع غموضا في إسرائيل.

لم تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل العملية، ولم تُسلّم الجثمان لعائلته، مكتفية بإجراءات عسكرية مغلقة أعادت إلى الواجهة الملف المعقد لاحتجاز جثامين الفلسطينيين، وهو ملف يمتد لعقود من الزمن ويثير جدلا قانونيا وأخلاقيا واسعا.