كتير خارجين .. طارق فهمي يكشف مصير قيادات أمنية في حركة حماس

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة المقبلة ستشهد خروج عدد من القيادات الأمنية في الجناح العسكري لحركة حماس من قطاع غزة إلى عواصم خارجية، ضمن ترتيبات أمنية تهدف إلى تهيئة واقع جديد داخل القطاع.

وقال فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن دولًا عدة، من بينها الصين وروسيا ودول في جنوب شرق آسيا، أبدت استعدادها لاستقبال هذه القيادات، مشيرًا إلى وجود قائمة غير معلنة تضم أسماء من المقرر إبعادهم.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الخطوة تتيح لحماس إعادة ترتيب أوضاعها مؤقتًا، بالتزامن مع ضغوط أمريكية لإجراء انتخابات، قد تشارك فيها الحركة كحزب سياسي دون اعتراض دولي.