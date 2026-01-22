طارق فهمي: مصر ستشارك في مجلس السلام الدولي لاعتبارات كثيرة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أنه دخلنا في مرحلة هامة، وخاصة أن المفاوض المصري يضع شروطه بشكل جاد، في أزمة غزة، مشيرا إلى أن هناك هيئة ستعمل على مشروع إعادة الإعمار بضمانة عربية وبدعم أوروبي.

وقال طارق فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مصر ستشارك في مجلس السلام الدولي لإعتبارات كثيرة طبعا مصر جزء من ما يجري في ترتيبات الأمنية والسياسية في الإقليم ومصر منخرطة بصورة كبيرة فلا بد القادة السياسية أن تكون مشاركة بهذا.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن المشاركة المصرية من قبل الولايات المتحدة أمر مهم للغاية لأن مصر ستزن المعادلة الجديدة في الشرق الأوسط.