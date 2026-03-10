تحذير عاجل.. مصر على موعد مع أول موجة حسومات ربيعية قوية

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من تعرض البلاد لموجة قوية من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن مصر على موعد مع بداية الحسومات الربيعية التي تعد من أقوى الظواهر المناخية المصاحبة لفصل الربيع.

وأوضح فهيم خلال تصريحات له، أن الحالة الجوية المرتقبة ستبدأ تدريجيًا اعتبارًا من الخميس 12 مارس، على أن تبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت، مع استمرار تأثيراتها حتى يوم الأحد، قبل أن تتجدد مرة أخرى يوم الثلاثاء في صورة هبات رياح قوية محملة بالرمال والأتربة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن يوم الجمعة 13 مارس يمثل البداية الحقيقية للحسومات الربيعية هذا الموسم، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح تصل سرعتها إلى ما بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأشار إلى أن أكثر المناطق تأثرًا بهذه الحالة الجوية تشمل القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة وشمال الصعيد، بينما تكون شدة الرياح أكبر على مناطق الصحراء الغربية وسيوة والواحات والفرافرة والوادي الجديد.

وأوضح فهيم أن يوم السبت 14 مارس يعد ذروة هذه الموجة الجوية، حيث يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، إلى جانب فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد قد تصل إلى حد الغزارة في بعض المناطق.

ولفت إلى أن الأحد 15 مارس سيشهد بداية انحسار تدريجي للحالة الجوية، مع استمرار نشاط الرياح في بعض المناطق وبقاء الأتربة العالقة في الأجواء، بينما تشير التوقعات إلى احتمال عودة هبات رياح قوية محملة بالغبار مرة أخرى يوم الثلاثاء.

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن يوم الأربعاء 11 مارس يمثل فرصة أخيرة قبل بدء الاضطرابات الجوية، حيث تسود أجواء مستقرة نسبيًا، وهو ما يتيح للمزارعين إنهاء الأعمال الزراعية العاجلة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل بداية التقلبات.

ووجه فهيم عدة نصائح مهمة للمواطنين، خاصة المسافرين ومرضى الحساسية والجهاز التنفسي، من بينها تجنب السفر بين المحافظات أثناء العواصف الترابية، وارتداء الكمامات الواقية عند الخروج، والبقاء في أماكن مغلقة قدر الإمكان، مع إحكام غلق النوافذ لتقليل التعرض للأتربة.

كما دعا إلى توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، فضلًا عن تجنب التعرض المباشر للأتربة لحماية العينين والجهاز التنفسي.



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهارا على أغلب الأنحاء.. بينما يسود طقس بارد ليلا.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق ، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا ( بنسبة حدوث 30% تقريبآ )على مناطق من الصحراء الغربية، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% )على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وصحراء مطروح .



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .