ليلة نارية في الشرق الأوسط.. إسرائيل تشن موجة غارات على طهران وبيروت

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، موجة ثانية من الغارات على العاصمة الإيرانية طهران، كما تشن غارات على ضاحية من ضواحي بيروت في لبنان.

وفي موجة سابقة يوم الثلاثاء، شنت إسرائيل غارات على طهران ومدينة تبريز في إيران، مستهدفةً "مراكز قيادة مركزية تتمركز فيها عناصر تابعة للنظام الإيراني ".

وفي الموجة الأولى، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعًا عسكريًا ومجمعًا كبيرًا في تبريز تابعًا لقوات الباسيج الإيرانية.

وفي معرض حديثه عن الموجة الأولى من الغارات، قال الجيش الإسرائيلي: "تهدف الغارات المنجزة (في إيران) إلى زيادة الضرر الذي يلحق بالقدرات الأساسية والبنى العملياتية الرئيسية للنظام الإيراني ".

وفي تحديث لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن غارات أيضًا على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفًا بنى تحتية تابعة لحزب الله المدعوم من إيران.