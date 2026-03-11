قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالوراق والعجوزة | صور

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بجولة ليلية مفاجئة في حيَّي الوراق والعجوزة، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات والحركة المرورية بشوارع طراد النيل، وشركة الغاز، والسودان، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على الارتقاء بها، لكونها من المناطق التي تشهد كثافات سكانية عالية.

وعلى الفور، استدعى المحافظ مسؤولي الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وحي الوراق، مع الدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة لرفع تجمعات القمامة الموجودة بمدخل شارع شركة الغاز.

كما حرص المحافظ خلال جولته على متابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بنطاق الحي، مشددًا على مسؤولي الهيئة العامة للنظافة ضرورة تكثيف حملات النظافة خلال الفترة المسائية، ورفع مخلفات القمامة أولًا بأول، لمنع تكرار تلك التراكمات مرة أخرى.

كما شدد المحافظ على مسؤولي حي الوراق بضرورة التنبيه على المقاهي والمحال العامة بعدم إشغال الطريق العام، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشهدت الجولة أيضًا ضبط عدد من السيارات المخالفة للانتظار الخاطئ في نهر الطريق والسير عكس الاتجاه، حيث كلف المحافظ مسؤولي الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لتسببها في تعطيل الحركة المرورية.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

