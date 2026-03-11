أسلحة بيضاء وبنزين وشوم | بالأسماء .. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة عنيفة بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والبنزين والشوم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع المشاجرة بين عدد من المواطنين لخلافات بينهم بشارع المؤسسة ببلقاس.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: علي شعبان خليل (36 عامًا) بجرح طعني في الفخذ الأيسر.. كمال صبري صبري (25 عامًا) بجرح سطحي في البطن واليد اليمنى والصدر.. إيمان عصمت جمعة (40 عامًا) بحروق من الدرجة الأولى والثانية في الكتف الأيمن والوجه من الناحية اليمنى، والأذن اليسرى واليد اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.