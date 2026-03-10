قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ردد أفضل 200 دعاء تقضى حوائجك وتدرك بها ليلة القدر
اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء

آية الجارحي

تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، بختام التعاملات.

أسعار الريال السعودي اليوم

وقدم مصرف أبوظبي الاسلامي و بنك تنمية الصادرات أعلى سعر لصرف الريال مسجلا 14.05 جنيه للشراء و14.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك 13.90 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي  في اتش اس بي سي 13.84 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك بيت التمويل الكويتي 13.84 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.83 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية   13.83 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي  13.82 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

سعر  الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي   13.82 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

سعر  الريال السعودي في التعمير والاسكان   13.81 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

سعر  الريال السعودي في بنك مصر  

سعر  الريال السعودي في بنك مصر   13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

سعر  الريال السعودي في البنك الاهلي المصري   13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

سعر  الريال السعودي في بنك فيصل   13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

سعر  الريال السعودي في بنك قناة السويس   13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

سعر  الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول 13.75 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

سعر الريال الآن 

سعر  الريال السعودي في بنك الامارات دبي في 13.74 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.39 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع.

