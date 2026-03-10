سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء

تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، بختام التعاملات.
أسعار الريال السعودي اليوم
وقدم مصرف أبوظبي الاسلامي و بنك تنمية الصادرات أعلى سعر لصرف الريال مسجلا 14.05 جنيه للشراء و14.09 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك 13.90 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في اتش اس بي سي 13.84 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك بيت التمويل الكويتي 13.84 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.83 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية 13.83 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك
سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.82 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي 13.82 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في التعمير والاسكان 13.81 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري 13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول 13.75 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.
سعر الريال الآن
سعر الريال السعودي في بنك الامارات دبي في 13.74 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.39 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع.