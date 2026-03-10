برواية شعبة عن عاصم الكوفي.. عمرو فاروق يؤم آلاف المصلين في الجامع الأزهر

أمَّ المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر الشريف، الشيخ عمرو فاروق، إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف، قارئًا برواية شعبة عن عاصم الكوفي من سورة لقمان، في مشهد يعكس عناية الأزهر بإحياء سنة القراءات القرآنية المتواترة وإتاحة الفرصة للقراء الشباب للمشاركة في إمامة المصلين.

كما أمَّ المصلين في صلاة التراويح الدكتور أسامة الحديدي، برواية ابن وردان عن أبي جعفر المدني من سورة الروم، وشاركه في الطالب الشيخ أحمد زكي، قارئًا برواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي من سورة الروم.

وأمَّ المصلين في صلاة العشاء الطالب الحسن حسام، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة العنكبوت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

الشيخ عمرو فاروق

الشيخ عمرو فاروق

الشيخ عمرو فاروق

الطالب الحسن حسام

الطالب الحسن حسام

الطالب الحسن حسام

الدكتور أسامة الحديدي

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر، إلى جانب صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين.