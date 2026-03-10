قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف: تخصيص 6626 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 22 رمضان بالسعودية
قائد قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني: لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين المرور عبر مضيق هرمز
مؤسسة "أبو العينين" تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار بحضور نبيلة مكرم
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية اللبنانية
لتعزيز الدعم الاجتماعي| صرف منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026.. وخبير يعلق
دعاء ليلة القدر 21 رمضان.. أفضل الأدعية المستجابة في أول الليالي الوترية
وزير الخارجية الألماني: الحرب على إيران لا يجب أن تغطي الكارثة الإنسانية في غزة
ضياء رشوان: حسابات غير مصرية تقف وراء حملات الإساءة لدول الخليج على مواقع التواصل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
ديني

دعاء ليلة القدر 21 رمضان.. أفضل الأدعية المستجابة في أول الليالي الوترية

دعاء ليلة القدر في أول الليالي الوترية يوم 21 رمضان
دعاء ليلة القدر في أول الليالي الوترية يوم 21 رمضان
أحمد سعيد

يجتهد المسلمون في العشر الأواخر من رمضان في الدعاء والتضرع إلى الله ففيها ليلة القدر وخاصة مع دخول أول الليالي الوترية يوم 21 رمضان حيث يستحب لكل مؤمن أن يردد دعاء ليلة القدر فقد يصادف موعدها وأن تكون في هذا اليوم المبارك.

ويبحث كثيرون عن دعاء ليلة القدر مكتوب وأفضل صيغ الدعاء المستحبة والمرغوبة في تلك الليالي الكريمة التي تجلب للمؤمن خيري الدنيا والآخرة، فقد حث الشرع الشريف على تحري هذه الليلة في الليالي الوترية خلال العشر الأواخر من رمضان وفي السطور التالية نعرض أفضل صيغ الدعاء المستجاب.

دعاء ليلة القدر في أول الليالي الوترية يوم 21 رمضان

مع أذان المغرب تبدأ أول الليالي الوترية وهي ليلة 21 رمضان والتي يرجى أن تصادف فيها ليلة القدر لذا يستحب أن يردد المؤمن هذه الدعوات في طلب خيري الدنيا والآخرة، ومنها أفضل صيغ دعاء ليلة القدر..

· اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

· اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

· اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

· إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

· اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

ادعية ليلة القدر في أول الليالي الوترية

·إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

· اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

· إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المُقصّر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

· اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.

أدعية ليلة القدر لنفسي

·اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.

·اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

دعاء ليلة القدر مكتوب

دعاء ليلة القدر مكتوب وقصير فهو تلك الأدعية التي يمكن للمرء أن يرفع يده بها طوال تلك الليلة، ومن دعاء ليلة القدر مكتوب طويل :

1- اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

2- اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، و بالأعمال مخلصين و بالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، و بالجنات منعمين و إلى وجهك ناظرين.

3- اللّهم أحينا مستورين، و أمتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض.

4- اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين.

5- اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

6-اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.

7- اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة.

دعاء ليلة القدر مستجاب

دعاء ليلة القدر مستجاب لعله ينبع من ذلك التساؤل حول هل يستجاب الدعاء في ليلة القدر ؟، ومن وحي فضائل هذه الليلة الكثيرة التي وردت بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، ووصايا النبي -صلى الله عليه وسلم- باغتنامها، يتحقق لنا أن دعاء ليلة القدر مستجاب ، ومنه:

1. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت .

2. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم.

3. اللهم إنا نسألك ببركة العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر العظيمة أن تحفظ اليمن والبلدان العربية وتجيرها من الفتن والمعتدين.

4. يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا .

5. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

