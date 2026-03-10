قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط

أسعار البنزين في أمريكا
أسعار البنزين في أمريكا
أ ش أ

سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام ونصف، متجاوزة 3.50 دولار للجالون، في ظل اضطرابات تجارة النفط العالمية بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وبلغ متوسط سعر جالون البنزين العادي في الولايات المتحدة نحو 3.54 دولار يوم الثلاثاء، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأمريكية، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2024، كما يمثل زيادة بنحو 21% مقارنة بالشهر الماضي، وفق شبكة "سي إن بي سي".

وبدأت الأسعار في الارتفاع الحاد الأسبوع الماضي بعد الضربة الأمريكية-الإسرائيلية على إيران وما أعقبها من تصاعد للصراع، ما أدى إلى تعطّل حركة المرور عبر مضيق هرمز في الخليج العربي، وهو ممر رئيسي لتجارة النفط العالمية، في ما اعتبره محللون أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.

وأظهر تحليل أن أسعار البنزين سجلت الأسبوع الماضي أكبر زيادة خلال ثلاثة أيام منذ إعصار كاترينا عام 2005.

وقبل موجة الارتفاع الحالية، كانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، بحسب بيانات جمعية السيارات الأمريكية، لكنها لا تزال أقل بكثير من المستويات القياسية التي سُجلت عقب الأزمة الروسية الاوكرانية في عام 2022.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الاثنين إنه يتوقع أن تنتهي الحرب “قريباً جداً”، ما يمنح المستهلكين أملاً في تراجع أسعار الوقود في الفترة المقبلة.

في المقابل، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن يوم الثلاثاء قد يشهد “أشد أيام الضربات كثافة” داخل إيران.

وتقلبت أسعار النفط الخام الأمريكية بشكل حاد، إذ تدور حالياً حول 84 دولاراً للبرميل بعد أن تجاوزت 100 دولار في وقت سابق من الأسبوع.

من جهته، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر من أن الحرب قد تكون لها عواقب كارثية على سوق النفط العالمي، قائلاً إن الأزمة الحالية تمثل أكبر تحدٍ واجهته صناعة النفط والغاز في المنطقة.

ويهدد ارتفاع أسعار الوقود جهود إدارة ترامب لخفض تكاليف المعيشة، وهي قضية رئيسية في حملته الانتخابية لولاية ثانية، كما تظل القدرة الشرائية قضية سياسية بارزة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.

وتشير جمعية السيارات الأمريكية إلى أن أسعار البنزين تميل عادةً إلى الارتفاع في هذا الوقت من العام مع بدء موسم السفر في عطلة الربيع، إضافة إلى دخول الوقود الصيفي الأعلى تكلفة إلى الأسواق خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يبقي أسعار الجالون تحت ضغط الارتفاع.

أسعار البنزين الولايات المتحدة اضطرابات تجارة النفط العالمية إيران

