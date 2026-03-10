سفير مصر في الدوحة يعقد اجتماعاً افتراضياً مع الجالية المصرية في قطر للاطمئنان على أوضاعهم

عقد السفير وليد الفقي، سفير مصر بالدوحة، اجتماعا افتراضياً مع أعضاء الجالية المصرية المقيمة في قطر، للاطمئنان على أوضاعهم في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وشدد السفير المصري على الحرص على متابعة أحوال المواطنين المصريين المقيمين في قطر والاطمئنان على سلامتهم، مشيراً إلى أن السفارة المصرية في الدوحة تتابع بشكل دائم أوضاع أبناء الجالية بالتنسيق مع السلطات القطرية.

وأكد أن مصر تقف إلى جانب قطر قيادةً وحكومةً وشعباً في ظل ما تتعرض له من اعتداءات، مشيراً إلى إدانة مصر لتلك الاعتداءات التي تمس دولة قطر الشقيقة.

كما دعا السفير المصري أبناء الجالية إلى مواصلة الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطات القطرية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، مؤكدا كذلك الثقة الكاملة في قدرات دولة قطر على توفير الرعاية والدعم لجميع المقيمين على أراضيها، ومن بينهم أبناء الجالية المصرية.

في سياق متصل، أوضح الفقي أن السفارة المصرية في الدوحة تواصل عملها بشكل طبيعي وبكامل طاقتها، بما في ذلك القسم القنصلي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات لأبناء الجالية، وتعزيز التنسيق مع السلطات القطرية.

كما تناول الاجتماع متابعة انتظام التعليم في المدارس المصرية في قطر عبر الوسائل الافتراضية، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور، إضافة إلى الاهتمام بتوفير الدعم النفسي اللازم للطلاب خلال هذه الفترة.