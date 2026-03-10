مسلسل المتر سمير الحلقة 6 .. كريم محمود عبد العزيز يتورط فى بيع آثار

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل المتر سمير العديد من الاحداث الطريفة بين سمير ونادر خاصة بعد انتصار ناهد السباعي فى قضية الطلاق.

وبدأت الحلقة بتلفيق المتر سمير(كريم محمود عبد العزيز) قضية الى شقيق زوجته المحامي نادر (محمد اوتاكا) انتقاما منه ، وقام سمير بوقوع نادر فى فخ وعندما قابله فى قسم الشرطة ابلغ ضابط الشرطة ان نادر يعطيه ولاعة ويطلب منها النزول بيها الحجز ليتم القبض عليه ويتم اخلاء سبيل المتر سمير.

وفى ازمة جديد تقابل المتر سمير ، تعرض عليه قضية ليحل ازمة بين ابناء وزوجة ابيهم الراحل وفق لإعلان الوراثة ويطلبوا من ان يساعدهم فى بيع أثار يملكونها حتى يتركوا الشقة لزوجة ابيهم شيماء (غادة ابراهيم).

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.