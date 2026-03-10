قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال أوروبا | تشكيل برشلونة ونيوكاسل
ثلاثة قرارات نارية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
قرارات عاجلة من الخطيب ضد فريق الأهلي
صلاة التهجد 2026 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بالصور

علاقة خفية بين السرطان وفقر الدم.. تزيد التعب وتؤثر على العلاج

آية التيجي

كشفت تقارير طبية حديثة أن فقر الدم (الأنيميا) يعد من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تصيب مرضى السرطان، سواء نتيجة المرض نفسه أو بسبب العلاجات المستخدمة لمكافحته، وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والضعف العام.

أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم

ووفقًا لما نشره موقع WebMD، فإن فقر الدم يحدث عندما لا يمتلك الجسم عددًا كافيًا من خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، ما يسبب مجموعة من الأعراض التي قد تؤثر على الحالة الصحية للمريض.
 

ويشير الخبراء إلى أن بعض أنواع السرطان قد تزيد من خطر الإصابة بالأنيميا، خاصة تلك التي تؤثر على نخاع العظام المسؤول عن إنتاج خلايا الدم، مثل: Leukemia (سرطان الدم)، Lymphoma (سرطان الغدد اللمفاوية)؛ حيث تؤثر هذه الأمراض على قدرة نخاع العظام على إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل طبيعي.

كما يمكن أن تؤدي سرطانات الجهاز الهضمي، مثل Colon Cancer أو سرطان المعدة، إلى فقر الدم نتيجة النزيف المستمر الذي يؤدي إلى فقدان الجسم لخلايا الدم الحمراء بشكل أسرع من تعويضها.

وفي بعض الحالات، قد يؤدي سرطان الكلى إلى الأنيميا، لأن الكلى تنتج هرمونًا يحفز نخاع العظام على تصنيع خلايا الدم الحمراء، وعند تأثر الكلى يقل إنتاج هذا الهرمون.

كيف يسبب علاج السرطان فقر الدم؟

لا يقتصر تأثير الأنيميا على المرض نفسه، إذ قد تتسبب بعض طرق علاج السرطان في حدوثها، ومن أبرزها:
Chemotherapy (العلاج الكيميائي)، Radiation Therapy (العلاج الإشعاعي)، وتعمل هذه العلاجات على تدمير الخلايا السرطانية، لكنها قد تؤثر أيضًا على الخلايا السليمة التي تنمو بسرعة، مثل خلايا الدم الحمراء، ما يؤدي إلى انخفاض عددها.

كما قد يؤدي فقدان الشهية خلال العلاج إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن الضرورية لتكوين الدم، وهو ما يزيد خطر الإصابة بالأنيميا.

أعراض فقر الدم لدى مرضى السرطان

وقد تتطور الأنيميا بشكل تدريجي، لذلك قد لا يلاحظها البعض في البداية، لكن مع الوقت قد تظهر عدة أعراض، منها:
ـ تسارع ضربات القلب
ـ ضيق أو صعوبة في التنفس
ـ الدوخة أو الدوار
ـ ألم في الصدر
ـ تورم اليدين أو القدمين
ـ شحوب الجلد واللثة
ـ الشعور الشديد بالتعب والإرهاق

وينصح الأطباء بضرورة إبلاغ الطبيب فور ظهور هذه الأعراض، خاصة لدى مرضى السرطان أو من يعانون أمراض القلب أو الرئة.

طرق علاج الأنيميا المرتبطة بالسرطان

ويعتمد علاج فقر الدم لدى مرضى السرطان على السبب الرئيسي للحالة، وقد تشمل الخيارات العلاجية:
ـ نقل الدم لزيادة عدد خلايا الدم الحمراء
ـ أدوية تحفز الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم
ـ علاج نقص الحديد أو الفيتامينات
ـ تعديل جرعات علاج السرطان في بعض الحالات

كما قد يوصي الأطباء بتناول أطعمة غنية بالحديد، مثل:
ـ الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ
ـ اللحوم قليلة الدهون
ـ البيض
ـ البقوليات مثل الفول والعدس
ـ البطاطا الحلوة
ـ الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش

ويؤكد الخبراء أن علاج الأنيميا مهم للغاية لمرضى السرطان، لأن الحالات الشديدة قد تؤثر على فعالية العلاج وتؤدي أحيانًا إلى تأجيله حتى تتحسن حالة المريض.

