دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
رفضت الضرة.. زوج يشغل النار في زوجتة بالاسماعيلية
الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر
بالصور

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
آية التيجي

يُعد التمر من أشهر الأطعمة الغنية بالطاقة والعناصر الغذائية، ويُقبل عليه الملايين حول العالم خاصة في شهر رمضان لتعويض الجسم بالطاقة بعد الصيام.

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

وكشفت دراسة علمية حديثة كشفت حقيقة غير متوقعة، إذ قد يؤدي تناول التمر إلى انخفاض سكر الدم لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من حالة وراثية نادرة تُعرف باسم عدم تحمّل الفركتوز الوراثي.

التمر مصدر غني بالعناصر الغذائية

وتشير الدراسات إلى أن التمر يحتوي على نسب مرتفعة من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم.

ويُستخدم التمر تقليدياً لتعويض الطاقة سريعاً بعد الصيام، خاصة في دول الشرق الأوسط، وفقا لما نشر في موقع ncbi.

وأظهرت أبحاث أن بعض أنواع التمور مثل تمر العجوة تحتوي على مركبات نشطة بيولوجياً ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

متى يسبب التمر انخفاض السكر؟

ورغم فوائده الصحية، قد يؤدي التمر في حالات نادرة إلى انخفاض سكر الدم (Hypoglycemia) لدى الأشخاص المصابين باضطراب وراثي يسمى عدم تحمّل الفركتوز الوراثي (Hereditary Fructose Intolerance – HFI).

ويحدث هذا الاضطراب نتيجة نقص إنزيم مهم مسؤول عن تكسير الفركتوز داخل الجسم، ما يؤدي إلى تراكمه في الكبد والكلى والأمعاء، وهو ما يسبب اضطراب عملية إنتاج الجلوكوز في الدم.

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

أعراض عدم تحمّل الفركتوز

وتشمل الأعراض التي قد تظهر بعد تناول التمر أو الأطعمة الغنية بالفركتوز:
ألم في البطن
الغثيان أو القيء
الانتفاخ
التعرق
النعاس والإرهاق
رعشة في الجسم

انخفاض مستوى السكر في الدم

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

دراسة حالة تكشف العلاقة

واعتمدت الدراسة على ثلاثة مرضى من عائلة واحدة في السعودية كانوا يعانون من أعراض متكررة بعد تناول التمر والعسل، مثل التعب والتعرق وانخفاض السكر في الدم.

وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، تبين أنهم يعانون من عدم تحمّل الفركتوز الوراثي، وهو اضطراب نادر يحدث تقريباً لدى شخص واحد من كل 20 ألف مولود.

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

العلاج والوقاية

ويوضح الباحثون أن العلاج الأساسي لهذه الحالة يعتمد على تجنب الأطعمة التي تحتوي على الفركتوز، مثل:
التمر
العسل
بعض الفواكه
الأطعمة الغنية بالسكريات الطبيعية
ويساعد اتباع نظام غذائي خالٍ من الفركتوز على اختفاء الأعراض وتحسن الحالة الصحية للمصابين.

التمر فوائد التمر انخفاض السكر في الدم عدم تحمل الفركتوز الوراثي التمر وسكر الدم أعراض انخفاض السكر

