بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا

تقدم GMC عملاق تصنيع السيارات، مجموعة كبيرة من إصداراتها عالميًا، ومنها النسخة “سييرا” الكهربائية، والتي تنتمي إلى فئة الـ"بيك أب" ذات المظهر الرياضي، والخالية من الانبعاثات الكربونية، مع باقة كبيرة من المواصفات عالية الأداء.

أبعاد وتصميم شاحنة GMC سييرا

تأتي شاحنة GMC سييرا الكهربائية بطول يبلغ نحو 5928 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2129 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1999 ملم، وتستند السيارة إلى قاعدة عجلات بطول 3708 ملم.

وزُودت الشاحنة بعجلات ألومنيوم كبيرة بقياس 24 بوصة في الأمام والخلف، وتعتمد الواجهة الأمامية على مصابيح تعمل بتقنية LED إلى جانب إضاءة نهارية بنفس التقنية، ومرايا جانبية يمكن ضبطها وطيها كهربائيًا.

GMC سييرا

شاحنة GMC سييرا ومنظومة الدفع

تعتمد GMC سييرا الكهربائية على نظام دفع يعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، حيث تم تجهيزها بمحركين كهربائيين يوفران نظام دفع رباعي للعجلات، وتبلغ القوة الإجمالية التي تولدها المنظومة الكهربائية نحو 645 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 1065 نيوتن متر.

وترتبط المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي يعتمد على سرعة واحدة، فيما توفر البطارية مدى قيادة يصل إلى نحو 628 كيلومترًا وفق التقديرات.

مواصفات الحماية والأمان

تضم سييرا الكهربائية مجموعة كبيرة من أنظمة السلامة، إذ تشمل تجهيزاتها عددًا من الوسائد الهوائية موزعة في عدة مناطق داخل المقصورة، بما في ذلك الوسائد الأمامية والجانبية، إلى جانب الوسائد الستائرية التي تمتد على جانبي المقصورة، وكاميرا 360 درجة.

GMC سييرا

كما زُودت السيارة بأنظمة مساعدة متعددة مثل المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر أنظمة مراقبة النقطة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية.

وتضم الشاحنة أيضًا مجموعة من أنظمة المساعدة المتقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب مكابح الطوارئ التلقائية التي تعمل عند رصد خطر الاصطدام، ونظام مراقبة إرهاق السائق، إضافة إلى نظام قراءة إشارات السرعة على الطريق.

مقصورة وتجهيزات شاحنة GMC سييرا

تتسع المقصورة الداخلية في GMC سييرا الكهربائية لـ 5 ركاب بتوزيع مقاعد يتكون من صفين، حيث يأتي الصف الأمامي بمقعدين منفصلين بينما يضم الصف الخلفي 3 مقاعد، وتم تجهيز المقاعد بفرش من الجلد الفاخر.

GMC سييرا

ويحصل مقعد السائق على إمكانية الضبط الكهربائي مع خاصية الذاكرة، إضافة إلى التدفئة والتبريد، كما يتوفر للمقعد الأمامي للراكب نفس مزايا التعديل الكهربائي والتدفئة والتبريد، ويأتي المقود متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة وإمكانية حفظ وضعية القيادة.

وتم تجهيز السيارة بشاشة معلومات وترفيه كبيرة قياس 16.8 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي بتقنيتي “آبل كار بلاي” و"أندرويد أوتو"، كما تتوفر شاشة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة خلف عجلة القيادة، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي بقياس 14 بوصة، إلى جانب نظام صوتي من Bose يتكون من 7 سماعات.

كما تضم المقصورة شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، وإضاءة داخلية محيطية، وثلاجة صغيرة مخصصة لتبريد المشروبات، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق يسمح بالتحكم في درجة الحرارة بشكل منفصل بين السائق والراكب الأمامي.

GMC سييرا

السعر العالمي لشاحنة GMC سييرا الكهربائية

تطرح GMC شاحنة سييرا الكهربائية في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من نحو 91,995 دولارًا أمريكيًا.