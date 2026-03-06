مدى يصل لـ 600 كم.. تسلا تقدم Model Y بمفهوم عائلي| صور

كشفت تسلا عن نسخة جديدة من سيارتها الكهربائية الشهيرة Tesla Model Y بتصميم يركز بشكل أكبر على الاستخدام العائلي.

يأتي الطراز الجديد مع مقصورة تستوعب سبعة ركاب، ما يمنحه طابعًا عمليًا مناسب للباحثين عن سيارة كهربائية تجمع بين المساحة الداخلية والتكنولوجيا الحديثة.

وتواصل تسلا من خلال هذه النسخة تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية عالميًا، مع الحفاظ على الطابع الرياضي المعروف عن هذا الطراز منذ إطلاقه.

يحافظ الطراز على المظهر الرياضي لسيارة Model Y مع بعض العناصر التي تعزز الانسيابية والكفاءة الهوائية، وتظهر هذه اللمسات في الخطوط الخارجية التي تمنح السيارة طابعًا عصريًا يتماشى مع فلسفة التصميم الخاصة بتسلا.

وتأتي السيارة مزودة بعجلات رياضية تضيف حضورًا على الطريق، وتوفر المساحات الخلفية في السيارة مستوى عمليًا مرتفعًا، حيث تصل سعة صندوق الأمتعة إلى نحو 2094 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، مع إضاءة LED، ومصابيح تتسم بالشراسة.

مقصورة وتقنيات Model Y

تعتمد المقصورة الداخلية على مفهوم بسيط يركز على التكنولوجيا والراحة، حيث تضم السيارة شاشة لمسية رئيسية بقياس 16 بوصة تُعد مركز التحكم في معظم وظائف السيارة، حيث يمكن من خلالها إدارة أنظمة الترفيه والملاحة وإعدادات القيادة.

وزُودت السيارة بشاشة إضافية بقياس 8 بوصات مخصصة للركاب في الصف الثاني، ما يتيح لهم التحكم ببعض الوظائف بسهولة، وتشمل التجهيزات الأخرى عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم بعدد من الأنظمة أثناء القيادة، إضافة إلى نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وباقة من تقنيات الحماية والمساعدة.

تسلا Model Y ومنظومة دفع كهربائية بقوة 514 حصان

تعتمد السيارة تسلا Model Y على نظام دفع رباعي كهربائي يتكون من محركين كهربائيين موزعين على المحورين الأمامي والخلفي، وتبلغ القوة الإجمالية لهذه المنظومة نحو 378 كيلووات، أي ما يعادل حوالي 514 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 493 نيوتن متر.

تعكس أرقام الأداء القدرات الكبيرة التي تتمتع بها السيارة رغم توجهها العائلي، إذ يمكنها التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 4.8 ثانية، كما تبلغ سرعتها القصوى حوالي 201 كيلومتر في الساعة، وتوفر البطارية مدى قيادة يصل إلى نحو 600 كيلومتر بالشحنة الواحدة.