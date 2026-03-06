قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج لمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مدى يصل لـ 600 كم.. تسلا تقدم Model Y بمفهوم عائلي| صور

Tesla  Model Y
Tesla  Model Y
صبري طلبه

كشفت تسلا عن نسخة جديدة من سيارتها الكهربائية الشهيرة Tesla  Model Y  بتصميم يركز بشكل أكبر على الاستخدام العائلي.

يأتي الطراز الجديد مع مقصورة تستوعب سبعة ركاب، ما يمنحه طابعًا عمليًا مناسب للباحثين عن سيارة كهربائية تجمع بين المساحة الداخلية والتكنولوجيا الحديثة.

 تسلا Model Y

وتواصل تسلا من خلال هذه النسخة تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية عالميًا، مع الحفاظ على الطابع الرياضي المعروف عن هذا الطراز منذ إطلاقه.

تصميم تسلا Model Y

يحافظ الطراز على المظهر الرياضي لسيارة Model Y مع بعض العناصر التي تعزز الانسيابية والكفاءة الهوائية، وتظهر هذه اللمسات في الخطوط الخارجية التي تمنح السيارة طابعًا عصريًا يتماشى مع فلسفة التصميم الخاصة بتسلا.

 تسلا Model Y

وتأتي السيارة مزودة بعجلات رياضية تضيف حضورًا على الطريق، وتوفر المساحات الخلفية في السيارة مستوى عمليًا مرتفعًا، حيث تصل سعة صندوق الأمتعة إلى نحو 2094 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، مع إضاءة LED، ومصابيح تتسم بالشراسة.

مقصورة وتقنيات Model Y

تعتمد المقصورة الداخلية على مفهوم بسيط يركز على التكنولوجيا والراحة، حيث تضم السيارة شاشة لمسية رئيسية بقياس 16 بوصة تُعد مركز التحكم في معظم وظائف السيارة، حيث يمكن من خلالها إدارة أنظمة الترفيه والملاحة وإعدادات القيادة. 

 تسلا Model Y

وزُودت السيارة بشاشة إضافية بقياس 8 بوصات مخصصة للركاب في الصف الثاني، ما يتيح لهم التحكم ببعض الوظائف بسهولة، وتشمل التجهيزات الأخرى عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم بعدد من الأنظمة أثناء القيادة، إضافة إلى نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وباقة من تقنيات الحماية والمساعدة.

 تسلا Model Y

تسلا Model Y ومنظومة دفع كهربائية بقوة 514 حصان

تعتمد السيارة تسلا Model Y على نظام دفع رباعي كهربائي يتكون من محركين كهربائيين موزعين على المحورين الأمامي والخلفي، وتبلغ القوة الإجمالية لهذه المنظومة نحو 378 كيلووات، أي ما يعادل حوالي 514 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 493 نيوتن متر. 

 تسلا Model Y

تعكس أرقام الأداء القدرات الكبيرة التي تتمتع بها السيارة رغم توجهها العائلي، إذ يمكنها التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 4.8 ثانية، كما تبلغ سرعتها القصوى حوالي 201 كيلومتر في الساعة، وتوفر البطارية مدى قيادة يصل إلى نحو 600 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

تسلا Tesla  Model Y Tesla  Model Y الجديدة تسلا واي تسلا واي الجديدة تسلا واي 2026

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

كريم فؤاد

إجراء جديد في الأهلي لـ إنقاذ نجم سوبر في الدوري

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

سريلانكا

سريلانكا

الولايات المتحدة تضغط على سريلانكا بعدم إعادة الطاقم الإيراني

يونيفيل

يونيفيل

كتيبة حفظ سلام غانية تتعرض لهجمات صاروخية في لبنان

مطار بغداد

مطار بغداد

هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية بمطار بغداد

الجوع أثناء الصيام.. أطعمة تجنبها في وجبة السحور

أطعمة ينصح بتجنبها على السحور
أطعمة ينصح بتجنبها على السحور
أطعمة ينصح بتجنبها على السحور

مفيدة للبشرة والشعر والمفاصل.. 6 مشروبات غنية بالكولاجين

مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل
مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل
مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

