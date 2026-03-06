مسلسل المتر سمير الحلقة 2 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل فى صراع جديد بسبب قضية إثبات نسب

شهدت احداث الحلقة الثانية من مسلسل “المتر سمير” العديد من الأحداث الطريفة بين سمير وزوجته بعد ان رفعت عليه قضية طلاق.

وبعد ان قررت ميرفت (ناهد السباعي) ان ترفع قضية طلاق على زوجها سمير (كريم محمود عبد العزيز) قررت ان تولى شقيقها المحامى نادر (محمد اوتاكا) زمام القضية ، ولكن ينجح سمير فى حكم تمكين المنزل ويعود مجددًا لمنزله ويحاول تطفيش زوجته وحماته.

وفى مشهد اخر ، تورط المتر سمير بشكل مفاجيء فى قضية اثبات نسب بعد ان طلب من احدى الموظفات بالمحكمة (سارة عبد الرحمن) ان تعطيه نسخة من ملف قضية الطلاق التى رفعتها زوجته ميرفت عليه ، وجاء والد طليقها ليتهمها ويشكك بأن حفيده ليست من ابنه وطلب من سمير ان يخضع لتحاليل اثبات نسب لأتهامه انه والد الطفل .

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.