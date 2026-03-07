كنتي فين.. تعليق محمد سامي على منشور ياسمين عبد العزيز يثير الجدل

أثار ردّ المخرج محمد سامي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما علّق على منشور للفنانة ياسمين عبد العزيز حول ترتيب المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصة Shahid في مصر خلال موسم دراما رمضان.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت عبر حسابها صورة تُظهر قائمة ترتيب بعض الأعمال الدرامية على المنصة، مشيرة إلى أن مسلسلها «وننسى اللي كان» يتصدر القائمة، بينما جاء مسلسل «الست موناليزا» ضمن المراكز المتقدمة. وحرصت في تعليقها على تهنئة صناع الأعمال الأخرى، مؤكدة أن جميع المسلسلات المشاركة حققت نجاحًا ملحوظًا خلال الموسم.

من جانبه، ردّ محمد سامي على المنشور بتعليق اتسم بطابع ساخر، حيث بارك لـ ياسمين على تصدّر مسلسلها «وننسى اللي كان» للقائمة قائلاً: "اللّٰه يبارك فيكي يا ياسو، أخيرا بعد ما عرض موناليزا خلص بيومين كنتى فين من أول رمضان يا غالية ، عارف أن نفسك فى الموضوع ده من واحد رمضان بس النصيب بقى ساعات".



وتابع محمد سامي: "الواحد يتمنى حاجة يوم واحد ربنا يكرمه بيها يوم ١٦ ، ادعيلي بقى لأنى Join Us to Break Your Fast".



وأضاف: “أنا اللى أقنعت مى إن الست موناليزا يبقى ١٥ حلقة بس يا إما كان الواحد اتمنى حاجه يوم ١ ربنا يدهاله بعد العيد ذى السنة اللى فاتت كده ”.

واختتم محمد سامي: "دايما ناجحة ومتفوقة يا حبيبتى، عقبال السنة الجاية ودايما تمتعتى الجمهور اللى بيحبك و أنا أولهم".

مسلسل الست موناليزا

كشف المخرج محمد سامى، عن سعادته بتصدر مسلسل «الست موناليزا»، بطولة زوجته النجمة مى عمر، قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر وعدد من الدول العربية، منذ بدء عرضه على منصة «شاهد».

وكتب محمد سامي عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"النهاردة نزلت الحلقة ال١٥ و مسلسل الست موناليزا للنجمة مى عمر متصدر و بفارق ، لله الحمد من يوم ١ رمضان حتى نهاية العرض و المسلسل رقم ١ على منصة شاهد فى مصر و جميع دول العالم و بفارق كبير جدا.