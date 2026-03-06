خالد الغندور يعلق على لقطة انفعال زيزو بعد استبداله أما المقاولون.. ماذا قال؟

انتقد الإعلامي الرياضي خالد الغندور تصرف نجم النادي الأهلي أحمد سيد زيزو، خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز، جدلاً واسعاً؛ بعدما بدا عليه الغضب عند خروجه من أرض الملعب خلال اللقاء.

زيزو

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "ما فعله اللاعب مع مدربه بعد تغييره عيب جدا و غير مقبول".

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

وبهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة.

ويحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.